Dondurmanın özü toprakla buluştu

Dünyaca ünlü Maraş dondurmasının özü olarak bilinen salep tohumu, kentin verimli arazilerinde yetiştirilmek üzere toprakla buluşturuldu.

Kahramanmaraş'ta dünyanın birçok ülkesine ihracatı yapılan dondurma üretimi pandemi sürecinde de devam ediyor. Dondurmanın ham maddelerinden biri olan salep tohumu, kentin verimli tarım arazilerine ekiliyor. Türkiye'nin ünlü dondurma üreticisi tarafından üretimin devamı için Türkoğlu ilçesindeki küçükbaş hayvan çiftliğindeki araziye ekimi yapılan salep bitkisinin üretiminin ardından hasadının yapılması bekleniyor. Üretici firmanın yetkilisi Mehmet Kanbur, salep tohumu toprakla buluşturduklarını ve ürettikleri salepleri keçi sütü ile birleştirip kaliteli dondurma ürettiklerini ifade etti.

Salebin insan sağlığı açısından yaz - kış tüketilen bir ürün olduğunu ve kahve gibi içilmesi için dünyaya pazarlayacaklarını ifade eden Kanbur, "Kahramanmaraş'ta üniversitemiz ile birlikte iş birliği kurarak salep ve süt verimliliğini artırmak. Bu yıl salep üretimine başladık ve ekimlerimizi yaptık. Ekonomik destek ve 10 yıl alım garantisi sözünü veriyorum. Ama ben bilim adamı olmadığım için sadece insanlara üretim aşamasını gösteriyoruz. Kahramanmaraş'ta salep markasını geliştirip dünyaya pazarlamaya çalışıyorum. Dondurmanın ham maddesi saleptir ve çok iyi bir salebiniz olmaz ise çok iyi bir dondurma yapmanız mümkün değil. Salep aynı zamanda şifalı bir içecek ve dünyada artık kahve gibi içecek haline getirmek istiyoruz" diye konuştu.

"İYİ BİR SALEP, İYİ BİR KEÇİ SÜTÜ"

Kahramanmaraş'ta iyi bir dondurma üretimi için kaliteli salep ve iyi bir keçi sütüne ihtiyacın olduğunu ifade eden Kanbur, "Süt getirenler kalmadı artık ve biz de bu ihtiyaca karşılık bir keçi çiftliği oluşturduk. Burada keçi sütünü 10 yıl alım garantisi ve istihdam desteği de veriyoruz. Malı yapan değil, satan ustadır ve o zaman siz yapın biz de alalım. 40 ülkede yerimiz var, böylelikle Türkiye'nin turizm elçiliğini de yapıyoruz" ifadelerini kullandı.