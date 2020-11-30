Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Elif’in azmi felci yendi

Elif’in azmi felci yendi

'da yaşayan (22), 17 Kasım 2017'de geçirdiği trafik kazası sonucu omurilik felci geçirdi. Bir hastanede başlayan Elif, erken dönemde başvurması sayesinde, yoğun seanslarla oturabilecek duruma geldi ve 3 ay sonra yürüme cihazlarıyla yürümeye başladı.

DİDEM SEYMEN DİDEM SEYMEN
Giriş Tarihi: 30.11.2020 ABONE OL
Elif’in azmi felci yendi
Şu an Bursa'da bir şirkette müdür olarak kariyerine devam eden genç kız, bu süreçte asla pes etmediğini söyledi. Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Uzmanı Dr. Nurten Küçükçakır "Elif hanım hastanemize geldiğinde bacaklarda güçsüzlük ile sırt bölgesinden aşağısında hissizlik hakimdi. Erken dönemde fizik tedaviye başvurdu. Aynı zamanda gövde dengesi çalışıldı. Fizyoterapistler eşliğindeki egzersiz planları ve lokomat (robotik rehabilitasyon) ile hedefimiz Elif hanımı tekerlekli sandalyeden tamamen kurtarmak. Burada hastanın moral motivasyonu da önemli. Elif, hem kariyerinde, hem de tedavisinde başarılı ilerliyor. Bizler onun azmini gördükçe mutlu oluyor ve diğer hastalarımıza örnek gösteriyoruz" dedi.
ARKADAŞINA GÖNDER
Elif’in azmi felci yendi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA