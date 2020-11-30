Elif’in azmi felci yendi

Şu an Bursa'da bir şirkette müdür olarak kariyerine devam eden genç kız, bu süreçte asla pes etmediğini söyledi. Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Uzmanı Dr. Nurten Küçükçakır "Elif hanım hastanemize geldiğinde bacaklarda güçsüzlük ile sırt bölgesinden aşağısında hissizlik hakimdi. Erken dönemde fizik tedaviye başvurdu. Aynı zamanda gövde dengesi çalışıldı. Fizyoterapistler eşliğindeki egzersiz planları ve lokomat (robotik rehabilitasyon) ile hedefimiz Elif hanımı tekerlekli sandalyeden tamamen kurtarmak. Burada hastanın moral motivasyonu da önemli. Elif, hem kariyerinde, hem de tedavisinde başarılı ilerliyor. Bizler onun azmini gördükçe mutlu oluyor ve diğer hastalarımıza örnek gösteriyoruz" dedi.