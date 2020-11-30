Engelli eşine zorla uyuşturucu içirdi, istismar edilmesine göz yumdu...

Denizli'de akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. Zihinsel engelli M.Ö. isimli genç kadın ve N.Ö. isimli genç adamla evliydi. İddiaya göre N.Ö., uyuşturucu madde bağımlısıydı. Genç adam, Kale ilçesinde uyuşturucu maddeyi, S.A. adlı tacirden satın alıyordu. S.A.'dan satın aldığı metanfetamini engelli eşine zorla içiren genç adam, yine iddiaya göre uyuşturucu madde satın almak için de eşinin istismar edilmesine göz yumuyordu.

ENGELLİ EŞİNE İŞKENCE

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı gözetiminde olan engelli genç kadının bugün eşi tarafından yeniden mağdur edildiği tespit edildi. N.Ö., uyuşturucu madde satın almak için para bulamayınca evde bulunan elektrikli sobayı S.A.'ya verdi. Aldığı uyuşturucu maddeyi yine eşine zorla içiren koca, 4 çocuğunu da aç bırakarak mağdur ediyordu.

Denizli İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılıkla Mücadele Şube Müdürlüğü Narkotik Timleri ile Kale ve Beyağaç Jandarma Komutanlığı ortak bir operasyon yaptı. Operasyonda uyuşturucu taciri S.A. ile koca gözaltına alınırken, ikilinin evlerinde uyuşturucu madde (metanfetamin) ele geçirildi. S.A.'nın engelli kadının evinden aldığı elektrikli sobaya da el konuldu. Taciz S.A. ile koca N.Ö., tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Satın almak için eşini istismar ettiren koca, tutuklandı | Video