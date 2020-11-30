Epilasyon cihazlarını çalmışlardı! Satarken suçüstü yakalandılar

İstanbul Emniyeti'nin soruşturması, Maltepe'de bir iş yerinden sekiz epilasyon cihazının çalınmasıyla açıldı. Polisler kısa sürede şüphelilerin kimliklerini tespit etti. Ayhan K. (52) ve Ayten K. (46), Kocaeli'nin Gebze İlçesi'nde yakalandı. Çete üyelerinin suç ortağı Celal G. (28) de fiziki olarak takibe alındı.

Şüpheli, çalınan cihazları Pendik Kavakpınar Mahallesi'nde Davut K. (23) ve Taştan B. (44) isimli iki hurdacıya satarken suçüstü yakalandı. "Suç Eşyası Satın Almak" gerekçesiyle haklarında yasal işlem yapılan Davut K. ve Taştan B. serbest bırakıldı. Celal G. adli kontrol kararıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Ayhan K. ve Ayten K. ise tutuklandı. Epilasyon cihazları sahibine teslim edildi.