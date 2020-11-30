Son dakika: Eşkıya'nın setini eşkıyalar bastı! Adliyeye sevk edildiler!

atv'nin sevilen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın (EDHO) setinde zorbalar, kadın çalışanlara saldırdı. Maltepe'de bir otelde çekimler için hazırlık yapan set çalışanları alkollü ve uyuşturucu maddenin etkisinde oldukları iddia edilen kişilerce sözlü ve fiziksel saldırıya uğradı. Gözaltına alınan 3 şüphelinin 50 suç kaydı çıktı. Şüpheliler hakkında "Birden Fazla Kişi Le Birlikte Nitelikli Konut Dokunulmazlığını İhlal Etmeye Teşebbüs" suçundan tutuklandı.

Olay, Zümrütevler Mahallesi Başöğretmen Caddesindeki bir otelde 29 Kasım'da yaşandı. İddialara göre; otelin kafe bölümünde yapılacak çekimler için set hazırlığını tamamlayan kadın çalışanlar G.S., B.Ç. ve B.A., kostümlerini değiştirmek üzere otel odalarına çıktıkları sırada yan odadaki kişilerce önce sözlü hakarete uğradı. Söz konusu kişilerin alkollü veya uyuşturucu madde etkisinde olduğunu düşünen kadınlar, duruma aldırış etmeden kendi odalarına geçti.

OTEL CAMINDAN YARDIM ÇIĞLIĞI ATTI

Kadınların odasına bir süre sonra ünlü dizi oyuncuları da geldi. Yan odadaki saldırganlar, oyuncuları görünce fotoğraf çektirme bahanesiyle odaya geldi. Sözde fotoğraf çektirmek isteyen grup ile çalışanlar arasında çok geçmeden sözlü tartışma başladı ve otelin özel güvenlik çalışanları durumu yatıştırmaya çalıştı. Şüpheliler, oyuncuların aşağıya inmesiyle birlikte set çalışanlarına saldırdı. Kadınlardan B.Ç. ve B.A.'nın odanın kapısını kapatmasının ardından saldırganlar bu kez de odanın kapısını kırıp içeri girmeye çalıştı. Bunun üzerine G.S. cama çıkarak yardım çığlığı atmaya başladı.

"7-8 KİŞİYDİLER"

G.S.'nin yardım çığlığını duyan set arkadaşları yukarı çıkarak şüphelileri uzaklaştırmaya çalıştı. Yaşananların ardından olay yerine gelen Maltepe İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri saldırganları gözaltına aldı. G.S. polise verdiği ifadede, şüphelilerin yaklaşık olarak 7-8 kişi olduklarını ve kendilerine saldırmak için otel odasının kapısını kırmaya çalıştıklarını anlattı.

FARKLI SUÇLARDAN 50 KAYITLARI VAR

Gözaltına alınan şüphelilerden 18 yaşındaki A.Y.'nin 16'sı evden hırsızlık ve 1'i ise 18 yaşından küçük bir kişiye "Cinsel İstismarda Bulunmak" başta olmak üzere farklı suçlardan toplamda 36 suç kaydı olduğu ortaya çıktı. 20 yaşındaki diğer şüphelinin ise "Uyuşturucu Madde Kullanmak ve Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak" başta olmak üzere çeşitli suçlardan ötürü 9 suç kaydının bulunduğu bilgisine ulaşıldı. Üçüncü şüpheli B.K.'nın (18) ise "Kasten Yaralama, Tehdit, Taciz ve Uyuşturucu" suçlarından dolayı 5 kaydının bulunduğu ifade edildi. Mahkemeye sevk edilen şüphelilerin "Birden Fazla Kişi Le Birlikte Nitelikli Konut Dokunulmazlığını İhlal Etmeye Teşebbüs" suçundan tutuklanması istemiyle adliyeye sevk edildi.