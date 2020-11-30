Gaziantep esnafına 1500 lira destek

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, son önlemler kapsamında işyeri kapanan esnafa 1500 lira yardım yapacak. Belediye, kiracısı olan esnaflardan da pandemi bitene kadar kira almayacak.

Gaziantep Ticaret Odası Başkanı Tuncay Yıldırım, Esnaf Odaları Birliği Başkanı Ömer Küsbeoğlu ve bazı esnaf temsilcileriyle bir araya gelen Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Kovid-19 salgınıyla mücadele kapsamında işyeri kapanan esnafın durumu için yaptıkları görüşmenin ardından esnafı rahatlatmak adına 1500 lira maddi yardım yapacaklarını açıkladı. Şahin, esnaftan ilan ve reklam vergisi alınmaması için çalışma başlattıklarını söyledi.

Dünya genelinde küresel bir sorunla ulusal bir mücadele verildiğini belirten Fatma Şahin, "Gaziantep özelinde esnafımızla kader birliği yaptık. İyi günde, kötü günde, hastalıkta, sağlıkta, bir ve beraber olacağız diyerek bir model oluşturduk. Gaziantep Modeli, kardeşlik modelidir. Bu şehir ticaret, esnaf ve işçi şehri. Cumhurbaşkanlığı ve bilim kurulunun aldığı kararlar var. Hemşerilerimizin bu kurallara uymalarını istiyoruz ama bir taraftan da şehir ekonomisi var. Büyükşehir Belediyesi olarak işyerleri kapanan kiracılarımızdan pandemi bitene kadar kira almayacağız. Kapanan işyerlerinde çalışan ve işyeri sahiplerinin su faturalarında yüzde 50 indirim yaptık. Bugün de yaptığımız istişarelerle reklam ilan vergilerini de, iyi niyet kararıyla bunun hakkında bir çalışma yapacağımızı Ankara'daki ilgili makamlara ileteceğiz. İş yerleri sahiplerine sosyal destek kapsamında, her kapanan işyerine bin 500 Türk lirası vermeye karar verdik. Bunun zor zamanda destek olacağını düşünüyoruz" dedi.