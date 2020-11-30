Gelinini vurup intihara kalkıştı

ORDU'DA tartıştığı gelinini silahla vuran Mustafa B. başına ateş ederek intihara kalkıştı. Fatsa ilçesinde yaşayan Mustafa B. ile cezaevindeki oğlunun eşi Hülya B. arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine tabancasını çıkaran kayınpeder, 6 ve 10 yaşındaki iki torununun önünde gelini Hülya B.'ye ateş etti. Hülya B., kanlar içinde yere yığılırken, Mustafa B., bu kez aynı tabancayı başına dayayıp, ateşleyerek intihar girişiminde bulundu. Olay yerine gelen sağlık görevlileri, ağır yaralanan kayınpeder ile gelinini hastaneye kaldırdı. Tedaviye alınan kayınpeder ve gelininin durumlarının kritik olduğu belirtildi.