Genç sanatçının eserleri Güney Kore için gün sayıyor

Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Seramik Bölümü'nü birincilikle tamamlayan Ethem Muhtaroğlu, mezuniyetin ardından kurduğu 200 metre karelik atölyesinde dünyanın dört bir yanına heykellerini gönderiyor.

Bu yıl Güney Kore'de hizmete girecek olan dünyanın en büyük akvaryum için yunan mitolojisinde geçen denizler ve depremler tanrısı Poseidon'dan , barış ve sanat tanrısı Athena'ya kadar 3,5 metre uzunluğunda 13 adet heykel siparişi alan Muhtaroğlu, 14 kişilik ekibiyle gece gündüz siparişleri yetiştirmeye çalışıyor.

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Forum İstanbul'da bulunan Turkuazoo'a ve Emaar Square'de ki Discovery Center'a sayısız heykel tasarlayan 39 yaşındaki heykeltıraş Ethem Muhtaroğlu'nun ünü, Güney Kore'ye kadar ulaştı. Akvaryum içindeki çalışmalarını yakından gören Güney Koreli bir firma, açılacak olan akvaryumları için Poseidon, Athena, Medusa heykelleri başta olmak üzere toplam 13 adet heykel siparişi verdi. 13 kişilik ekibiyle gece gündüz çalışmalarına devam eden Muhtaroğlu, Ocak ayına kadar tüm siparişleri yetiştirmeye çalışıyor.

AKVARYUMUN İÇİNE YERLEŞTİRECEK

Boyları 1.80 ile 3,5 metre uzunluğunda değişen 13 adet epoksi heykeli 14 kişilik ekibiyle tamamlamaya çalışan Muhtaroğlu, "Eserlerimin Dünya'nın en büyük akvaryumlarından birinde sergilenecek olması benim için gurur verici. Ocak ayında son konteynırımızı göndermiş olacağız. Ben ve ekibim ardından heykellerin yerleştirilmesi için Güney Kore'ye gideceğiz. Bu bizim için büyük bir mutluluk" dedi.