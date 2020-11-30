Güneydoğu’nun Kapadokya’sı gelincik dağına doğaseverlerden tırmanış

Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde doğa harikası olarak görenleri kendine hayran bırakan gelincik dağı, Kapadokya'da bulunan peri bacalarına benzetmesiyle Güneydoğu'nun Kapadokya'sı olarak bölge turizme kazandırılmak için çeşitli çalışmalar yürütülüyor.

Doğa harikası dağa dikkat çekmek amacıyla Siverek Fırat Gezginler Kulübü ve Diyarbakır DİDOSK (Diyarbakır Doğa Sporlar Kulübü) ortaklaşa yürüyüş gerçekleştirdi. 60 kişilik bir ekiple ilçeye 4 kilometre uzaklıkta bulunan Sinekli Köye gelen doğa tutkunları, 1.500 metre yükseklikte bulunan dağa tırmanış gerçekleştirdi. Yaklaşık 3 saat içinde zirveye ulaşan doğaseverler, burada yanlarında getirdikleri kumanyaları yiyerek, eşsiz manzara karşısında fotoğraf çekti.

Yürüyüş ile ilgili açıklamada bulunan Siverek Fırat Gezginler Kulübü Başkanı Ferit Akçalı," Diyarbakır'daki Doğa Sporları Kulübü arkadaşlarımızla birlikte güzel bir sonbahar gününde doğa harikası bu dağı ziyaret edelim dedik. Yaklaşık 3 saatlik bir zirve tırmanışı sonrasında şunu gördük ki, Ürgüp Göreme'de bulunan peri bacalarının aynısı burada da bulunmakta. Arkadaşlarımızla birlikte bu güzelliklere şahitlik ettik. Pandemi döneminde malum her yer kapalıyken, doğa insana çok güzel imkânlar sağlıyor, bizde arkadaşlarımızın bu güzellikleri görmeleri için belli bir katılımla, pandemi kurallarına uygun olarak gelincik dağına çıktık. Bölgede yaşayan insanlarımızın 1200 kilometre uzaklıkta bulunan Ürgüp Göreme'ye gitmeye gerek yokmuş aslında, bu güzellikler yanı başımızda. Biz tüm doğaseverleri buraya davet ediyoruz" dedi.

Katılımcılardan Melek Sadık, " Sosyal medyada böyle bir gezinin ilanının gördüm bende katılmak istedim. Gayet güzel bir tırmanış gerçekleştirdik, güzel manzaralarda fotoğraf çektik. Bence herkesin gelip görmesi gereken bir yer" diye konuştu.

Türkiye Dağcılık Federasyonu Diyarbakır İl Temsilcisi ve DİDOSK Başkanı Abdurrahim Ekin'de yaptığı açıklamada, "Bugün Siverek Fırat Gezginler Kulübü ve Diyarbakır Doğa Sporları Kulübü ortaklaşa Çermik Gelincik dağı doğa yürüyüşündeyiz. Bu dağda peri bacalarına benzer suretler var, bizler hemen hemen her hafta Diyarbakır'ın ve Türkiye'nin her tarafında bulunan doğa güzelliklerini tanıtmak için bu gibi organizasyonları gerçekleştiriyoruz. Bugünde yaklaşık 60 kişilik bir ekiple buraya geldik. Doğa harikası bir yer, herkesi davet ediyoruz" diye belirtti.