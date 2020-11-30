Hafta içi sokağa çıkma yasağı hakkında SON DAKİKA haberi! Hafta sonu sokağa çıkma yasağı uzayacak mı?

TEDBİRLER NE OLACAK?

Koca'nın yanı sıra İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun da Kovid-19 kapsamında alınan tedbirlerin denetimlerine ilişkin bir sunumu olacak. Soylu, aynı zamanda terörle mücadele konusunda yapılan çalışmalarda son durumu paylaşacak.

Cumhurbaşkanlığı kabinesinde alınacak yeni tedbirlerin masaya yatırılacağı bakanlar kurulu toplantısında, özellikle vaka sayılarının yüksek olduğu illerde sokağa çıkma yasağının hafta içi de uygulanması gündeme alınacak. 81 ile de getirilebileceği belirtilen bu kısıtlamanın öncelikli şehirler ile başlatılma ihtimali de var.