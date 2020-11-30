Hafta içi sokağa çıkma yasağı hakkında SON DAKİKA haberi! Hafta sonu sokağa çıkma yasağı uzayacak mı?

Hafta içi sokağa çıkma yasağı hakkında son dakika haberleri üst üste geliyor. Tüm Türkiye'nin gözü kulağı Kabine toplantısına çevrilmiş durumda. Ülkemizde corona virüs vaka sayılarının artmasıyla birlikte yeni tedbirler alınması söz konusu. Bakanlar Kurulu toplantısında Bilim Kurulu tavsiye kararları değerlendirilecek. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 15 şehirde risk olduğunu açıklamıştı, bu şehirlerde hafta sonunun yanı sıra hafta içi de sokağa çıkma yasağı kararı alınabilir. Son dakika haberinin detayları netleşiyor.
SON DAKİKA HABERİ: ANKARA VE İSTANBUL'DA HAFTA İÇİ SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI OLACAK MI?
Ülkenin gözü kulağı Kabine toplantısında! Kritik toplantı başladı. İstanbul, Ankara, İzmir gibi büyükşehirlerde hafta içi sokağa çıkma yasağı geleceği ifade ediliyor. Hafta sonu sokağa çıkma yasağının da Türkiye genelinde eskiden olduğu gibi genel bir duruma evrilmesi bekleniyor.
Hafta içi sokağa çıkma yasağı ve yeni kısıtlamalarla ilgili son dakika haberleri geliyor...
2 haftalık kısmi yasaklara rağmen corona virüs vaka ve ölümlerinde azalma görülmedi. Bu kapsamda yeni tedbirlerine gündeme alınacağı kritik Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Başkan Recep Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında bugün toplanıyor. Ankara'da Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde koronavirüs gündemiyle yapılacak toplantıdan kovid-19 salgınıyla ilgili alınacak yeni tedbirler çıkacak. Kabine kararlarını Başkan Erdoğan kameraların karşısına geçerek bizzat açıklayacak.
SEYAHAT YASAĞI DA GELEBİLİR! SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI...
Başkan Erdoğan'ın bugün açıklayacağı yeni tedbirler içerisinde seyahat ve hafta içi sokağa çıkma yasağının ön olanda olmasına kesin gözüyle bakılıyor.
TEDBİRLER NE OLACAK?
Koca'nın yanı sıra İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun da Kovid-19 kapsamında alınan tedbirlerin denetimlerine ilişkin bir sunumu olacak. Soylu, aynı zamanda terörle mücadele konusunda yapılan çalışmalarda son durumu paylaşacak.
Cumhurbaşkanlığı kabinesinde alınacak yeni tedbirlerin masaya yatırılacağı bakanlar kurulu toplantısında, özellikle vaka sayılarının yüksek olduğu illerde sokağa çıkma yasağının hafta içi de uygulanması gündeme alınacak. 81 ile de getirilebileceği belirtilen bu kısıtlamanın öncelikli şehirler ile başlatılma ihtimali de var.
Son olarak gündemdeki tedbirlerden biri risk grubunda olan 65 yaş üstü ve 20 yaş altı vatandaşlara uygulanan kısıtlama. Bu grubun her gün dışarı çıkabildiği 3 saatlik sürenin azaltılması ya da gün bazında kısıtlanması bekleniyor.