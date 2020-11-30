Marketler açık mı sorusunun yanıtı Kabine Toplantısı sonrası alınan kararlar doğrultusunda açıklandı. Başkan Erdoğan; market, bakkal, kasap, manav gibi işletmelerin durumuna ilişkin açıklamalarda bulundu. Peki; hafta içi ve hafta sonu sokağa çıkma yasağında marketler açık mı kapalı mı? Sokağa çıkma yasağında marketler kaçta açılıyor kaçta kapanıyor?

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞINDA MARKETLER AÇIK MI, SAAT KAÇTA AÇILIYOR KAPANIYOR?

Başkan Erdoğan açıkladı:

"Market, bakkal, kasap, manav gibi işletmeler ile eve paket hizmeti veren yerler, belirlenecek saatlerde hafta sonu kısıtlama dışındadır."