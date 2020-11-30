Hafta sonu AVM'ler kapanacak mı? Kabine toplantısı sonrası AVM saatleri değişecek mi?

18 Kasım tarihli İçişleri Bakanlığı kararıyla restoran ve kafelerde yemek içmek yasaklanmış yalnızca paket servise izin verilmişti. Paket servis için de saat 20:00'de sona eriyor. AVM'lerin kapatılması konusunda son durum ne? Bazı bilim insanları kapalı alanda vakit geçirildiği için AVM'lerin kapatılması gerektiğini düşünüyor, hastalığın bulaşması konusunda risk taşıyan AVM'ler kapanacak mı? Bugünkü Kabine Toplantısı sonrasında yeni kararların açıklanması bekleniyor.

HAFTA İÇİ SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI GELECEK Mİ? KABİNE TOPLANTISI SONRASI BAŞKAN ERDOĞAN AÇIKLAMA YAPACAK

Bilim Kurulu, tavsiye kararlarını iletti. Bakanlar Kurulu'nda yeni kısıtlamaların değerlendirilmesi bekleniyor. Vaka sayısının yüksek olduğu şehirlerde hafta içleri de kısmi sokağa çıkma yasağı düşünülüyor. Hafta sonu sokağa çıkma yasağı da genişletilebilir.

Seyahat kısıtlaması hakkında da yine hastalığın artarak devam ettiği büyükşehirlerde giriş çıkışlar kapatılabilir, seyahat yasağı hakkında da yeni kararlar bekleniyor.