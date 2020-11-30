Hatay’da 95 kişiye 142 bin 650 lira ceza

Son iki haftada vaka sayısı yüzde 50 artan Hatay'da İl Jandarma Alay Komutanlığı sorumluluk bölgesinde, Covid-19 tedbirlerine yönelik yaptığı denetimlerini sıklaştırdı. İl genelinde denetimlerini sıklaştıran Jandarma ekipleri 26-29 kasım tarihleri arasında, bin 126 personelin katılımı ile başta Pazar yerleri ve toplu ulaşım araçları olmak üzere vatandaşların yoğun olarak bulunduğu yerlerde denetimler yaptı. Yapılan kontrollerde, vatandaşlar maske, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uymaları, yolcu kapasite sınırlaması, HES kodu ibrazı ve COVİD-19 tedbirlerine uyulması gerektiği konularında uyarıldı.

İl genelinde söz konusu tarihler arasında 258 ticari taksi, 54 pazar yeri, bin 558 şehir içi ve şehirler arası toplu ulaşım aracı, 15 spor merkezi, 137 park, piknik alanları ve mesire yerleri, 75 konaklama tesisi, 65 nikah ve düğün yerleri ile bin 251 bakkal olmak üzere toplam 3 bin 443 yeri denetleyen Jandarma, yaptığı denetlemelerde İl Hıfzıssıhha kurulunun aldığı kararlara uymayan 95 kişiyi toplam 142 bin 650 lira para cezasıyla cezalandırıldı.

Halkın huzur ve güvenliğinin sağlanması amacıyla yürütülen çalışmalara aralıksız olarak devam edileceği bildirildi.