HES kodu alma ekranı milyonlarca vatandaş tarafından gün içerisinde araştırılıyor. Koronavirüs salgını sürecinde geliştirilen bu uygulama sayesinde kişilerin Covid-19 risk takibi yapılırken belirli alanlara giriş yaparken bu kod zorunlu kılınıyor. SMS ve Hayat Eve Sığar uygulaması üzerinden alınabilen kodla alakalı olarak detaylar vatandaşlar tarafından araştırılmaya başladı. Peki, HES kodu alma işlemi nasıl yapılır? SMS ile HES kodu nasıl alınır ve sorgulanır? İşte detaylar…

HES KODU NASIL ALINIR? HAYAT EVE SIĞAR UYGULAMASI VE SMS İLE HES KODU ALMA EKRANI

Koronavirüs vaka sayılarının artış göstermesi ile birçok alanda zorunlu tutulan HES kodu uygulaması vatandaşların da gün içerisinde gündemindeki yerini alıyor. Kişiler çeşitli nedenlerden dolayı kodu almak için ne işlemi yapması gerektiğini merak ederken bu konuya yönelik araştırmalarını gün içerisinde internet üzerinden gerçekleştiriyor...