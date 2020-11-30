İdlib'de eğitim seferberliği

Suriye'de iç savaşın en çok zarar verdiği şehirlerin başından İdlib'de yaklaşık 4 milyon sivil, Türkiye sınıfının sıfır noktasına kurulan çadır kamplarda zor şartlar altında yaşam mücadelesi veriyor. Koronovirüs yüzünden yaşam şartlarının iyice zorlaştığı şehirde okul çağındaki yaklaşık bir milyon çocuk, yıllardır sınıf yüzü görmüyor. Şehirde bulunan bin 193 okuldan 353'ü savaş yüzünden gördüğü hasardan dolayı terk edildi, 205 okul ise evsiz kalan savaş mağdurları tarafından ise sığınak olarak kullanılıyor. Bazı aileler de güvenlik gerekçesiyle çocuklarını okula göndermek yerine evlerinde tutuyor. Yaz aylarında gönüllü öğretmenler tarafından zeytin ağaçlarının altına kurulan açık hava okulları da hava şartları yüzünden kapanınca yüzbinlerce çocuk eğitimsiz kaldı.

Türkiye'nin desteğiyle ayakta kalmaya çalışan İdlib'de iç savaşın ilk gününden beri bölgedeki sivillere yardımlarını sürdüren Türkiye Diyanet Vakfı (TDV), çocukların eğitim ihtiyaçlarını karşılamak için de çalışmalar yürütüyor. TDV Malezyalı Mapım Malaysia Wakaf kurumunun desteğiyle İdlib'in Türkiye sınırındaki Deyr Hasan bölgesinde yeni yaptığı okulun açılışını gerçekleştirdi.

BİN 500 ÖĞRENCİ EĞİTİM GÖRECEK

TDV'nin İdlib bölgesinde açtığı dokuzuncu okul olan Ammar Bin Yasir İlkokulu'nda, Esed rejimi ve destekçilerinin zorla yerinden ettiği sivillerin sığındığı kamplarda yaşayan bin 500 çocuk eğitim görecek. TDV, 2019'da da İdlib'in Kah köyünde yaklaşık 500 öğrencinin eğitim gördüğü 2. Abdülhamid Han İlkokulu'nu hizmete açmıştı. Bölgede çadır kamplarda yaşayan yüzbinlerce çocuğun okula gidemediğini ifade eden TDV Suriye Koordinatörü Mahmut Temelli, "Savaş dönemlerinde en çok ihmal edilen konuların başında eğitim geliyor. İlk savaşın başında beri okullar Esad rejiminin hedefinde. Binlerce okul kullanılamaz duruma geldi. Milyonlarca aile bir yerden bir yere göç etti. Sınıra yakın bölgelerde kurulan çadır kamplarda da büyük bir okul sıkıntısı yaşanıyor. Biz de yaptığımız insani, dini faaliyetlerin yanında çocukların eğitim ihtiyaçlarını da karşılamak için çalışmalar yürütüyoruz. Bugüne kadar Türkiye'deki hayırseverlerin desteğiyle 8 okul bir de anaokulu yaptırmıştık. Bugün açılışını yaptığımız 20 derslikli sınıfta da bin 500 öğrenci eğitim görecek. Bölgedeki çalışmalarımıza devam edeceğiz" dedi.