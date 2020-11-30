İnegöl’de feci kaza: Dede torun hayatını kaybetti

Kaza, sabah saatlerinde Bursa-Ankara karayolu İnegöl girişi Kalburt mevkiinde meydana geldi. Bursa'dan İnegöl'e seyir halinde olan Osman Aydınlı (53) yönetimindeki 16 KHC 64 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak, karşı yola geçti.

Otomobil, karşı yönden gelen Sürücü Mehmet Karadağ (50) yönetimindeki 26 ACN 301 plakalı otomobil ile kafa kafaya çarpıştı. İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde sürücü Mehmet Karadağ'ın öldüğü belirlendi. Otomobilde sıkışan 1 kişi de itfaiye ekiplerince çıkarıldı. 2'si ağır 4 yaralı, sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak, tedaviye alındı.

Tedaviye alınan yaralılardan Yunus Kılıç (4) hayatını kaybederken, Yusuf Kılıç (6) ve Gülten Karadağ'ın sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu kaydedildi.

Hayatını kaybeden Mehmet Karadağ ve Yunus Kılıç'ın dede ve torun olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.