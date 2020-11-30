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Son dakika haberi: İstanbul boğazındaki şoke eden görüntü! Görenler şaşkınlığını gizleyemedi

İstanbul boğazında ortaya çıkan görüntü görenleri şaşkına çevirdi. Gelen son dakika haberine göre, İstanbul Boğazında denizanası istilası vatandaşları tedirgin etti. Boğazın kıyı şeridi, büyüklü küçüklü yüzlerce denizanasıyla beyaza büründü. Uzmanlar Boğaz'daki denizanası yoğunluğunun denizlerin kirletilmesinden yaşandığını bir haftaya kadar bu görüntünün yaşanacağını söylediler.

MUSTAFA KAYA MUSTAFA KAYA
Giriş Tarihi: 30.11.2020 13:07 Son Güncelleme: 30.11.2020 13:17 ABONE OL
Son dakika haberi: İstanbul boğazındaki şoke eden görüntü! Görenler şaşkınlığını gizleyemedi

İstanbul Boğazı kıyıları son günlerde denizanası istilasına uğradı. Kıyıdaki denizanası yoğunluğunu görenler şaşkınlığını gizleyemedi. Uzmanların yoğun denizanası görüntüsünün deniz kirliliğinden kaynaklandığını belirtirken, bazı oltacılar balık yerine denizanası tuttuklarını söylediler.

İstanbul Boğazının Avrupa yakası kıyılarında görülen denizanası yoğunluğu nedeniyle su yüzünün beyaza büründüğü aralarında zehirli olarak tabir edilen denizanalarının da bulunduğu kaydedildi. İnsan vücuduna temas ettiğinde zehirlenmeye yol açacak olan iç kısmı sarı veya koyu renk olan denizanalarının hem balıkçılara, hem tekne sahiplerine ve kıyıda balık tutan oltacılara rahatsızlık verdiği kaydedildi.

Çevre sakinleri ise, denizdeki yoğun kirlilikle birlikte denizanalarının ortaya çıkardığı manzarayı görüntü kirliliği olarak değerlendirdi.

"DENİZANALARINDA, BOĞAZDA YOĞUN OLARAK ESEN LODOS VE POYRAZA BAĞLI ARTIŞ VAR"

Uzmanlar denizanalarındaki artışın Küresel ısınma, evsel ve endüstriyel kirlilik, aşırı balıkçılık ve kıyısal alanda yapılan yapılaşmaya bağlı olarak denizanalarının sayılarında artışa neden olduğunu lodos ve poyrazın da artışı etkilediğini kaydettiler.

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Son dakika haberi: İstanbul boğazındaki şoke eden görüntü! Görenler şaşkınlığını gizleyemedi
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