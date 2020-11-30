Son dakika haberi: İstanbul boğazındaki şoke eden görüntü! Görenler şaşkınlığını gizleyemedi

"DENİZANALARINDA, BOĞAZDA YOĞUN OLARAK ESEN LODOS VE POYRAZA BAĞLI ARTIŞ VAR"

Uzmanlar denizanalarındaki artışın Küresel ısınma, evsel ve endüstriyel kirlilik, aşırı balıkçılık ve kıyısal alanda yapılan yapılaşmaya bağlı olarak denizanalarının sayılarında artışa neden olduğunu lodos ve poyrazın da artışı etkilediğini kaydettiler.