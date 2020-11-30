İstiklal Caddesinde kuralları en fazla turistler ihlal ediyor

Koronavirüs vakalarının artması ile birlikte İstiklal Caddesindeki denetimlerede hız verildi. Hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması sonrasında İstiklal Caddesinde yerli ve yabancı turistler üzerinde denetimler gerçekleştirildi. İstiklal Caddesi ve Taksim meydanında maskesiz gezen , sigara içenlere hemen para cezası kesildi. Maskesiz yakalanan vatandaşların para cezasından kurtulmak için maskesini unuttuğunu gidip satın alacağını söylemesi dikkati çekti.

İstanbul'un en kalabalık noktalarının başında gelen İstiklal Caddesi'nde polis akşam saatine kadar denetimlerin aralıksız olarak devam ederken en fazla kuralları ihlal eden maskesiz ve sigara içen yabancı turistlere cezai işlem uygulandığı kaydedildi.

Lokanta ve kafelerde oturmanın yasaklanması sonucu insanlar yemeklerini Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesinde yemek zorunda kaldılar. Saksı dipleri ve kaldırımlar adeta açık lokantaya döndü.