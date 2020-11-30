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İzmit’te narkotik alan uygulaması

İl Emniyet Müdürlüğü tarafından, periyodik olarak gerçekleştirilen ‘’ uygulaması gerçekleştirildi.

ABBAS ÇAKAR
Giriş Tarihi: 1.12.2020 02:06 ABONE OL
İzmit’te narkotik alan uygulaması

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü tarafından, vatandaşın mevcut huzur ve güven ortamının devamını sağlamak, suçun önlenmesi ve suçluların yakalanması amacıyla periyodik olarak gerçekleştirilen 'Narkotik Alan Denetimi' uygulaması İzmit ilçesinde devam etti.

41 ŞÜPHELİ SORGULANDI, CEZALAR KESİLDİ

Narkotik Şube Ekipleri ve İzmit İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin ortak gerçekleştirdikleri uygulamada 41 şüpheli kişi sorgulanırken 15 araç kontrol edildi. Araçlarda yapılan kontrollerde 2 araca çeşitli evrak eksikliği ve kural ihlallerinden 578 lira para cezası kesildi.

UYGULAMALAR DEVAM EDECEK

Uygulamaların bundan sonrada devam edeceği belirtildi.

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İzmit’te narkotik alan uygulaması
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