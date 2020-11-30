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'ta 'yi kundakladığı iddia edilen şüpheli yakalandı

'ın Afşin ilçesinde bir 'sini kundakladığı iddia edilen zanlı gözaltına alındı.

SIRRIBERK ARSLAN SIRRIBERK ARSLAN
Giriş Tarihi: 30.11.2020 20:33 ABONE OL
Kahramanmaraş'ta ATM'yi kundakladığı iddia edilen şüpheli yakalandı

Yeşilyurt Mahallesi Müftü Salim Caddesi'nde bulunan ATM, benzin dökülerek kundaklandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri kısa sürede yangını söndürdü.

ATM'nın dış cephesi ve elektronik aksamında hasar oluşurken İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. Bölgedeki güvenlik kameralarını inceleyen polis ekipleri, ATM'yi M.Ç'nin (28) kundakladığını tespit etti. Gözaltına alınan M.Ç'.nin ilk ifadesinde, babasının borçları dolayısıyla bankaya kızdığını ve bir anlık sinirle olayı gerçekleştirdiğini söylediği öğrenildi. Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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Kahramanmaraş'ta ATM'yi kundakladığı iddia edilen şüpheli yakalandı
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