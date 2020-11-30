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Kangallar, dağcılarla birlikte zirve yaptı

’de 5 kişilik grubun ’na yaptığı tırmanışa 2 kangal köpeği de eşlik ederek dağcılarla birlikte zirve yaptı.

Ercan TOPAÇ Ercan TOPAÇ
Giriş Tarihi: 30.11.2020 11:34 ABONE OL
Kangallar, dağcılarla birlikte zirve yaptı

Tunceli'de Munzur Zirve Dağcılık isimli grup üyesi 5 kişilik dağcı, Munzur Dağları'nda bulunan 2 bin 950 metrelik Bele Hesen Tepesiİ'ne tırmanış gerçekleştirdi. Ovacık İlçesi Elbaba Köyü'nden başlayan ve 4 saat süren tırmanışa 2 kangal köpeği de katılarak dağcılarla birlikte zirve yaptı.

Grubun rehberi İsmail Ateş, "Arkadaş grubu olarak gerek ilimizde gerekse de Türkiye'nin farklı illerinde tırmanışlar gerçekleştiriyoruz. Bu kez Munzur Dağları'na tırmanış gerçekleştirdik. Kar kalınlığı zirvede yer yer bir metreye yaklaşıyordu. Tırmanışa başladığımız köyden bize eşlik eden 2 kangal köpeği de bizimle birlikte zirve yaptı. Zirvede bir süre dinlendikten sonra inişe geçerek tırmanışımızı tamamladık" dedi.

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Kangallar, dağcılarla birlikte zirve yaptı
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