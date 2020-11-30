Karantinadayken dolandırıcılığa soyundu! Covid-19’lu hırsız!

Covid-19 virüsü taşıdığı için karantinada bulunan genç adam sıkıldığı için evden çıkıp 83 yaşındaki yaşlı kadını dolandırmaya çalıştı. Olay 16 Ekim günü meydana geldi. 83 yaşındaki Sevil Değerli'yi arayan bir kişi kendisini polis olarak tanıttı. Adının bir dolandırıcılığa karıştığını söyleyerek yaşlı kadını korkutan sahte polis evdeki değerli eşyaları toplayıp emniyete teslim etmesi gerektiğini söyledi. Telefondaki dolandırıcının söylediğini yapan yaşlı kadın bu sırada 155 polis imdat hattını arayarak yardım istedi.

GERÇEK POLİSLER SUÇÜSTÜ YAPTI

Gerçek polislerle iş birliği yaparak dolandırıcıları evine davet eden Değerli poşete koyduğu ziynet eşyaları eve gelen sahte polise teslim ettiği sırada gerçek polisler tarafından gözaltına alındı. Emniyet güçleri tarafından ele geçirilen poşetin içerisinde 8 adet takma altın diş, 16 adet bilezik 4 bin dolar ve çeşitli ziynet eşyalar bulundu.

KARANTİNADAYKEN DOLANDIRICILIĞA ÇIKTI

Gözaltına alınan Abdullah U., ve Ahmet N.'nin ifadelerine başvuruldu. İkili ifadelerinde yaşlı kadına yardım etmek istedikleri iddiasında bulunurken Ahmet N.'nin Covid-19 virüsü taşıdığı ve ikametinde karantinada olmasını gerektiği ortaya çıktı. Ahmet N., ifadesinde evde sıkıldığını karantinanın 8 inci gününde arkadaşına yardım etmek için evden çıktığını belirtti. İfadelerinin ardından nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine çıkarılan şüpheliler tutuklanarak cezaevine gönderilirken haklarında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.

11 YIL HAPİSLERİ İSTENİYOR

Savcılıkça yürütülen soruşturma geçtiğimiz günlerde tamamlandı. Savcı 83 yaşındaki genç kadını dolandırarak birde bulaşıcı hastalıklara ilişkin yasalara aykırı davranıp insanların hayat sağlığını tehlikeye attığı iddiasıyla 'Bulaşıcı Hastalıklara İlişkin Tedbirlere Aykırı Davranma' ve 'Dolandırıcılık' suçları kapsamında 11 yıla kadar hapis istemiyle iddianame düzenlendi. İki şüpheli ilerleyen günlerde İstanbul Ağır Ceza Mahkemesinde hakim karşısına çıkacak.