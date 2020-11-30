Kayseri’de 539 aile yeni konutlarına kavuştu

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, kentsel dönüşümle birlikte Ziyagökalp Mahallesi'ne modern konutlar, tesis, pazar yeri ve yaşam alanları tamamlayarak hak sahiplerine teslim ettiklerini söyledi. 4 milyon 207 bin alanın kentsel dönüşüm kapsamına alındığını belirten Başkan Ahmet Çolakbayrakdar, 1 milyon 500 bin metrekare alanda aktif bir şekilde çalıştıklarını kaydetti.

539 AİLE EVLERİNE KAVUŞTU

Şuana kadar 529 ailenin yeni evlerine kavuştuğunu belirten Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar; " Kentsel dönüşüm bizim için aynı zamanda bir sosyal dönüşüm anlamı taşımaktadır. İstiyoruz ki çocuklarımız geleceğe daha huzurlu ve mutlu ortamlarda yaşayarak hazırlansınlar. Vatandaşlarımızla rıza esaslı anlaşmalar yaptık ve onları kentsel dönüşüm kapsamında inşa ettiğimiz modern konutlara yerleştirdik. Şuanda 529 ailemiz modern ve konforlu evlerine kavuştular. 962 konutumuz da ise sona yaklaştık" diye konuştu.

HAYAL ETTİĞİMİZDEN DAHA İYİ

Ziyagökalp Mahallesi'nde dönüşümle modern evine kavuşan Fatma Keskin (60) ise kentsel dönüşümle rahatlığa kavuştuklarını belirterek, "Dönüşümle yeni konutumuz, bizim mutluluğumuza ve huzurumuza katkı sağladı. Şuan ki keyfimiz, dünya malına değer. Ayrıca dönüşümle mahallemizin çevresini yeşillendiren ve bizlere böyle imkan sunan Başkanımız Ahmet Çolakbayrakdar'a teşekkür ederiz" dedi. İsmail Tuncay (66) ise yeni konutlarından çok memnun olduklarını belirterek; "Yeni konut, bizim hayal ettiğimizden daha iyi oldu. Yeni evimiz; asansörlü, konforlu, daha sıcak, daha güvenli ve daha rahat. Rabbim'e çok şükür. Allah razı olsun Başkanımızdan." diye konuştu.