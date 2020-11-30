Kazdağları’nda her yer buz tuttu

Alpler'den sonra dünyada oksijen yoğunluğu en fazla olduğu bölge olan Çanakkale'nin Kazdağları zirvesinde hava sıcaklığının sıfırın altında 6 dereceye düşmesiyle her yer buz tuttu. Buzlanma nedeniyle eşsiz bir manzara ortaya çıkarken, Kazdağları'na sürekli tırmanan köylüler, zirvede ilk kez böyle bir manzara ile karşılaştıklarını söylediler.

Ağaçlardan kayalara, çiçeklerden toprağa kadar her şeyin buz tuttuğu bölgede yoğun sis nedeniyle görüş mesafesi de 5 metreye kadar düştü. Çocukluğundan buyana Kazdağları'nın zirvesine tırmandığını fakat ilk kez böyle bir manzarayla karşılaştığını söyleyen Evciler Köyü Muhtarı Gökhan Öner, "Uzun süredir Kazdağları'na ve köyümüze yağmur yağmıyor. Köyümüzde genelde sabah saatlerinde kırağı olur. Ona rağmen zirvede hiç buzlanma olmazdı. Zirvede çok enteresan bir şekilde her yer buz tutmuş. Yukarıda çok ciddi bir soğuk ve sis var." dedi.

YABANİ HAYVAN POPÜLASYONUNU OLUMSUZ ETKİLİYOR

Buzlanmanı ve elverişsiz hava koşullarının yabani hayvanların beslenme ve popülasyonunu de olumsuz etkilediğini söyleyen Öner, "Hava şartlarının bu şekilde seyir etmesi yabani hayvanların yok olmasına neden olacaktır. Bu nedenle onların beslenmelerini sağmak amacıyla yetkililerden destek bekliyoruz" diye konuştu.