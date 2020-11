Haberler Yaşam Haberleri Kazdağları’nda her yer buz tuttu

Kazdağları’nda her yer buz tuttu 1776 metredeki Kaz Dağları’nın zirvesinde hava sıcaklığının sıfırın altında 6 dereceye düşmesiyle her yer buz tuttu. Buzlanma nedeniyle her yer beyaza bürünürken Evciler Köyü muhtarı Gökhan Öner, yıllardır çıktığı zirvede ilk defa böyle bir manzarayla karşılaştığını söyledi.