Kısıtlamanın sonrası korona unutuldu

Kahramanmaraş'ta koronavirüs tedbirleri kapsamında hafta sonları belirlenen saatlerde uygulamaya konulan sokağa çıkma kısıtlaması sabah 05:00'da sona erdi. Kısıtlamanın sona erdiği saatten sonra soğuk hava ve yağmura rağmen vatandaşlara korona virüsü unutarak sokaklara indi. Haftanın ilk iş günü yine bildik görüntülerin sahne olduğu kentte vaka sayılarını nişe arttığı belirtildi.

Sağlık Bakanlığı'nın Hayat Eve Sığar (HES) uygulamasındaki korona haritasına da yansıdı. Ağustos ayında düşük riski gösteren mavi renkte olan harita, Ekim ve Kasım ayında kırmızı renge büründü.

Kalabalık insanların alışveriş yapmadığını ifade eden kapalı çarşı esnafı Mutl Kömeç, "Çarşımızın yoğunluğu kuru kalabalık işi olan da var, olmayanda var. Pek alışveriş olmuyor. Bence insanların çoğu keyfi geziyor" dedi.

Ersal Kaya isimli bir vatandaş ise, "Kahramanmaraş'ta yağmur da yağsa vatandaşlar sokağa çıkıyor. Gördüğümüz kadarıyla işi olan da var olmayanda. Valilik güzel önlemler alıyor ancak vatandaşların özellikle sosyal mesafelere uymadığı görünüyor. En güzel yanı ise insanlar artık kendi kendisini karantinaya alıyor ve inşallah virüs belasında bir an önce kurtuluruz" diye konuştu.

Öte yandan, kentte korona virüs tedbirleri kapsamında, polis araçlarından yapılan anonslarla da vatandaşlar maske, mesafe ve temizlik konularında uyarılar ise devem ediliyor.