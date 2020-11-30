Kısıtlamayı ihlal eden alkollü sürücü: Dövün beni!

Kahramanmaraş'ta Onikişubat ilçesi Ağcalı Kavşağı'nda uygulama yapan polis ekipleri, gece saatlerinde 38 E 0138 plakalı aracı durdurarak izin belgesini sordu.

İzin belgelerinin olmadığı anlaşılan sürücü Ömer A. ve kardeşi olduğu öğrenilen Yusuf A. polise zorluk çıkarttı. Yapılan kontrolde alkollü olduğu belirlenen Ömer A, ekiplere tepki gösterdi. Ayakta durmakta güçlük çeken sürücü, "Beni sabaha kadar dövün. Dövün beni, dövmeyeceksen niye götürüyorsun karakola?" dedi.

İşlemlerinin yapıldığı sırada birden koşarak kaçmaya çalışan Ömer A. yakalanarak ekip aracına bindirildi. Ömer A'ya alkollü araç kullanmaktan bin 228 lira cezai işlem uygulanarak ehliyetine 6 ay el konuldu.

Ömer A. ve kardeşi Yususf A'ya ayrıca sokağa çıkma kısıtlamasını ihlalden ise 900'er lira para cezası yazıldı.