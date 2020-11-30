Kızılay Kadın Kolları'ndan yabancı uyruklu öğrencilere gıda yardımı

Türk Kızılay Menteşe Şubesi Kadın Kolları Yönetimi faaliyetlerine başladı. Kızılay Menteşe Şubesi bünyesinde geçtiğimiz Çarşamba günü oluşturulan Kadın Kolları Yönetimi, Menteşe'de ikamet eden ihtiyaç sahibi Kazakistan ve Özbekistanlı öğrenciler ile ihtiyaç sahibi temel gıda malzemelerinden oluşan yardım paketleri ulaştırdı.

"ELİMİZİN ULAŞTIĞI HER YERE GİTMEYE ÇALIŞIYORUZ"

Türk Kızılay Menteşe Kadın Kolları Başkanı Hatice Dilhun Sukan ilerleyen süreçlerde ihtiyaç sahibi vatandaşlar için yeni proje çalışmaları olacağını söyledi. Sukan, "Geçtiğimiz Çarşamba günü Türk Kızılay Menteşe Şubesi bünyesinde Kadın Kolları Yönetimi'mizi oluşturduk. Türk Kızılay'ı olarak koronavirüs salgını nedeniyle sıkıntılar çeken ihtiyaç sahibi halkımıza, yine halkımızın verdiği güçle destek olmaktayız. Bugün ihtiyaç sahibi bazı ailelerimiz ve Menteşe'de ikamet eden ve Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi'nde (MSKÜ) eğitim gören yabancı uyruklu öğrencilerimize, gıda yardımımızı yaptık. Yardımlarımızı tüm Menteşe genelinde sürdürüyoruz. Bizim belirlediğimiz yerlerde değil, gelen talepler doğrultusunda çalışmalarımıza yön veriyoruz. Elimizin uzandığı her yere gitmeye çalışacağız" diye konuştu.