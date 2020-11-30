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kulübünde sayısı 17'ye çıktı!

’da geçtiğimiz günlerde görünen çok sayıda vaka üzerine, tedbirler kapsamında gün içinde teknik kadro, personel ve futbolculara yine test yapıldı. Daha önce 10 oyuncusu pozitif çıkan takımda, pozitif kadroya 7 kişi daha eklendi.

ABBAS ÇAKAR
Giriş Tarihi: 30.11.2020 20:05 ABONE OL
Kocaelispor kulübünde pozitif sayısı 17'ye çıktı!

Kocaelispor kulübünde Cuma günü 6, Cumartesi günü 4 futbolcunun Covid-19 testi pozitif çıkmış ve karantinaya alınmışlardı. Vakalar nedeniyle tedbirleri en üst seviyeye çıkaran Kocaelispor kulübünde bugün yine teknik kadro, futbolcular ve personele test yapıldı. Yapılan testlerin ardından 7 futbolcunun daha testi pozitif çıktı. Daha önceden 10 futbolcusu karantinada olan yeşil siyahlılarda böylece pozitif futbolcu sayısı 17'ye çıktı. Bu nedenle kadroda kalan futbolcu sayısı 11'e düştü Kocaelispor Kulübünün, durumu dilekçe ile TFF'ye bildirerek Perşembe günü Erzincan ile oynanacak karşılaşması ile pazar günü Hekimoğlu Trabzon Futbol Kulübü ile oynanacak maçlarını ertelenmesini isteyeceği öğrenildi.

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Kocaelispor kulübünde pozitif sayısı 17'ye çıktı!
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