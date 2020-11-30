Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Korona denetiminde 337 idari ceza kesildi

Korona denetiminde 337 idari ceza kesildi

Koronavirüs salgının,  yayılmasını önlemek amacıyla günlük olarak yapılan denetimler devam ediyor. genelinde Pazar günü yapılan denetimlerde, karantina ihlali yapan 9 kişiye ve yasaklanan yerde sigara içen 41 kişi idari para cezası uygulandı. Toplamda 337 kişiye idari para cezası uygulandı.

ABBAS ÇAKAR
Giriş Tarihi: 30.11.2020 11:37 ABONE OL
Korona denetiminde 337 idari ceza kesildi

Koronavirüs salgınının, yayılmasını önlemek amacıyla yapılan günlük denetimler aralıksız olarak devam ediyor. Kocaeli genelinde, Pazar günü bu kapsamda gerçekleştirilen uygulamalarda, bin 490 iş yeri denetlendi. Ayrıca 15 bin 363 kişiye kimlik kontrolü yapıldı.

ARANAN 28 KİŞİ YAKALANDI

Kent genelinde yapılan denetimlerde; karantina ihlali yapan 9, maske takma kuralına uymayan 150, sosyal mesafe kuralına uymayan 2 kişi ile 1 işyerine, yasaklanan yerlerde sigara içme yasağına uymayan 41 kişi ile Sokağa çıkma yasağını ihlal eden 114 kişiye idari para cezası uygulandı. Yine yapılan kontrollerde Ateş ölçer bulundurmayan 9, dezenfekte bulundurmayan 9, içeri müşteri alan 2 ve süresiz kapalı işyeri kuralını ihlal eden 1 işyerine de idari para cezası kesildi. Yapılan kimlik kontrollerinde çeşitli suçlardan arandıkları tespit edilen 28 kişide yakalanarak gözaltına alındı.

ARKADAŞINA GÖNDER
Korona denetiminde 337 idari ceza kesildi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA