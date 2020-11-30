Korona denetiminde 337 idari ceza kesildi

Koronavirüs salgınının, yayılmasını önlemek amacıyla yapılan günlük denetimler aralıksız olarak devam ediyor. Kocaeli genelinde, Pazar günü bu kapsamda gerçekleştirilen uygulamalarda, bin 490 iş yeri denetlendi. Ayrıca 15 bin 363 kişiye kimlik kontrolü yapıldı.

ARANAN 28 KİŞİ YAKALANDI

Kent genelinde yapılan denetimlerde; karantina ihlali yapan 9, maske takma kuralına uymayan 150, sosyal mesafe kuralına uymayan 2 kişi ile 1 işyerine, yasaklanan yerlerde sigara içme yasağına uymayan 41 kişi ile Sokağa çıkma yasağını ihlal eden 114 kişiye idari para cezası uygulandı. Yine yapılan kontrollerde Ateş ölçer bulundurmayan 9, dezenfekte bulundurmayan 9, içeri müşteri alan 2 ve süresiz kapalı işyeri kuralını ihlal eden 1 işyerine de idari para cezası kesildi. Yapılan kimlik kontrollerinde çeşitli suçlardan arandıkları tespit edilen 28 kişide yakalanarak gözaltına alındı.