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Kovid-19 şüphesi ölümden kurtardı

Evli ve iki çocuk babası mali müşavir eylül ayında kendisini aşırı yorgun ve halsiz hissedince koronavirüs şüphesiyle hastaneye gitti.

GÜL KİREKLO GÜL KİREKLO
Giriş Tarihi: 30.11.2020 ABONE OL
Kovid-19 şüphesi ölümden kurtardı
Çekilen tomografide akciğerinde leke tespit edilen Soğun'a göğüs cerrahi uzmanı Prof. Dr. Cemal Kasım Kutlu tarafından yapılan ileri tetkiklerde akciğer kanseri teşhisi konuldu. Kanser olduğunu öğrenince adeta dünyanın başına yıkıldığını söyleyen Soğun, erken teşhis sayesinde yapılan kapalı cerrahi ameliyatıyla ölümün kıyısından döndü. Soğun "Hayatımda sigara bile içmedim. Koronavirüs şüphesiyle gittim. Akciğer kanseriymişim. Şu an kendimi çok iyi hissediyorum. Kansere çalım attım" dedi. Prof. Dr. Kutlu ise "Hastamızın sağ akciğerinde 16 mm'lik bir nodül saptandı. Bu bulgularla akciğerin kötü huylu tümörlerinin saptanabileceği en erken evre hastalık olasılığı olması nedeniyle nodül torakoskopik yöntemle kapalı cerrahiyle çıkarıldı. Kapalı cerrahi girişim segmentektomi yöntemiyle tamamlandı" dedi.
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Kovid-19 şüphesi ölümden kurtardı
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