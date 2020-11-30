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Milli motosikletçinin evliliği tek celsede bitti

ve Türkiye şampiyonu , 2011 yılında hayatını motosiklet yarışında tanıştığı Aylin Şenkalaycı ile birleştirmişti. Yaşadıkları anlaşmazlık nedeniyle boşanma kararı alan çift, Aile Mahkemesi’ne başvurmasının ardından tek celsede boşandı.

DENİZ YUSUFOĞLU
Giriş Tarihi: 30.11.2020 21:59 ABONE OL
Milli motosikletçinin evliliği tek celsede bitti

Milli motosikletçi ve Türkiye şampiyonu Şakir Şenkalaycı, 2011 yılında hayatını motosiklet yarışında tanıştığı Aylin Şenkalaycı ile birleştirmişti. 4 yıllık birlikteliklerini evlilikle taçlandıran ve bir erkek çocukları olan çift boşanma kararı aldı. 9 yıllık evliliklerini yaşadıkları anlaşmazlık nedeniyle bitirime kararı aldırlar.

BOŞANDILAR

İstanbul Aile mahkemesine başvuran Milli motosikletçi Şakir Şenkalaycı ve Aylin Şenkalaycı, geçtiğimiz gün görülen duruşmada anlaşmalı olarak tek celsede boşandı. Taraflar birbirlerinden talepte bulunmadı.

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Milli motosikletçinin evliliği tek celsede bitti
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