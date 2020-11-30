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çekiliş sonuçları açıklandı! Milli Piyango sahibini buldu mu? MPİ çekiliş sonuçları ve bilet sorgulama

Oyunları ile Online idaresinde gerçekleştirilen Milli Piyango çekilişi bu ayın 29'unda da gerçekleştirildi. Canlı yayın ile yapılan çekilişin ardından şans oyunu tutkunlar, Milli Piyango Çekiliş sonuçları ve bilet sorgulama ekranını araştırmaya başladı. Peki, Pazar tarihli Milli Piyango çekiliş sonuçlarına göre 100 milyon TL değerindeki sahibini buldu mu? İşte, yapılan çekilişe ilişkin detaylar ve çekiliş sonuçları...

Giriş Tarihi: 30.11.2020 09:40 Son Güncelleme: 30.11.2020 09:40 ABONE OL
Milli Piyango çekiliş sonuçları açıklandı! Milli Piyango büyük ikramiye sahibini buldu mu? MPİ çekiliş sonuçları ve bilet sorgulama

Milli Piyango çekiliş sonuçları ayın 19'undan bu yana merakla bekleniyordu. Yılbaşına kısa bir süre kala Milli Piyango çekilişine olan ilgi arttı. Dün öğle saatlerinde gerçekleştirilen canlı yayının ardından Milli Piyango'da kazandıran numaralar belli oldu. Peki, Milli Piyango çekiliş sonuçları ile birlikte büyük ikramiye sahibini buldu mu? Bu başlık altında, Milli Piyango Online idaresinde yapılan Milli Piyango çekiliş sonuçları ve bilet sorgulama ekranı yer almaktadır.

MİLLİ PİYANGO SONUÇLARI AÇIKLANDI!

29 Kasım 2020 Milli Piyango sonuçları ile hızlı bilet sorgulama ekranı Sisal Şans ve Milli Piyango İdaresi (MPİ) ile sıralı tam liste detayları şöyle;

Milli Piyango çekilişi sonucunda kazandıran numaralar: 397043

MİLLİ PİYANGO AMORTİ NUMARALAR

0, 5

10 BİN TL KAZANDIRAN NUMARALAR:

007732

047733

067243

075292

088619

117648

125703

137098

166292

179128

240964

294770

300038

353459

402718

412946

453469

545724

597572

618211

1000 TL KAZANDIRAN NUMARALAR

013344

065080

068844

069095

076887

078634

126268

134572

144869

153204

166539

167901

243008

260246

261547

263503

282155

286077

304702

342827

354462

365310

404515

421313

438586

440070

444118

450500

458637

464846

471341

483953

488918

497352

514038

518263

534479

545721

558154

563611

603468

610505

627418

648405

651549

679376

679902

683830

694427

696003

400 TL KAZANDIRAN NUMARALAR

00407

01758

02538

05650

05930

11440

13249

15844

30008

30057

31026

32124

33354

34663

34822

38140

41149

41801

45879

54858

55064

58522

59424

60934

68170

70149

73255

74770

75512

76858

76881

77752

80520

80584

83179

84221

93472

96029

97282

99103

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Milli Piyango çekiliş sonuçları açıklandı! Milli Piyango büyük ikramiye sahibini buldu mu? MPİ çekiliş sonuçları ve bilet sorgulama
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