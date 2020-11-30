Milli Piyango çekiliş sonuçları açıklandı! Milli Piyango büyük ikramiye sahibini buldu mu? MPİ çekiliş sonuçları ve bilet sorgulama

Milli Piyango çekiliş sonuçları ayın 19'undan bu yana merakla bekleniyordu. Yılbaşına kısa bir süre kala Milli Piyango çekilişine olan ilgi arttı. Dün öğle saatlerinde gerçekleştirilen canlı yayının ardından Milli Piyango'da kazandıran numaralar belli oldu. Peki, Milli Piyango çekiliş sonuçları ile birlikte büyük ikramiye sahibini buldu mu? Bu başlık altında, Milli Piyango Online idaresinde yapılan Milli Piyango çekiliş sonuçları ve bilet sorgulama ekranı yer almaktadır.
29 Kasım 2020 Milli Piyango sonuçları ile hızlı bilet sorgulama ekranı Sisal Şans ve Milli Piyango İdaresi (MPİ) ile sıralı tam liste detayları şöyle;
Milli Piyango çekilişi sonucunda kazandıran numaralar: 397043
MİLLİ PİYANGO AMORTİ NUMARALAR
0, 5
10 BİN TL KAZANDIRAN NUMARALAR:
007732
047733
067243
075292
088619
117648
125703
137098
166292
179128
240964
294770
300038
353459
402718
412946
453469
545724
597572
618211
1000 TL KAZANDIRAN NUMARALAR
013344
065080
068844
069095
076887
078634
126268
134572
144869
153204
166539
167901
243008
260246
261547
263503
282155
286077
304702
342827
354462
365310
404515
421313
438586
440070
444118
450500
458637
464846
471341
483953
488918
497352
514038
518263
534479
545721
558154
563611
603468
610505
627418
648405
651549
679376
679902
683830
694427
696003
400 TL KAZANDIRAN NUMARALAR
00407
01758
02538
05650
05930
11440
13249
15844
30008
30057
31026
32124
33354
34663
34822
38140
41149
41801
45879
54858
55064
58522
59424
60934
68170
70149
73255
74770
75512
76858
76881
77752
80520
80584
83179
84221
93472
96029
97282
99103