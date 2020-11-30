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yılbaşı özel çekilişi bilet fiyatları ne kadar, kaç TL? 2020 - 2021 Çeyrek, yarım ve tam

Her sene heyecanla beklenen yılbaşı çekişi bilet fiyatları geçtiğimiz günlerde belli oldu. Şans oyunu severler bu yılki büyük ikramiyenin sahibi olma hayallerini kurarken kişiler ister bayilerden isterse de online site üzerinden biletlerini alabilecek. Öte yandan 2020-2021 biletlerine dair fiyatların da merak edildiği biliniyor. Peki, Milli Piyango yılbaşı özel çekilişi bilet fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte 2020 - 2021 Çeyrek, yarım ve tam

Giriş Tarihi: 30.11.2020 11:23 ABONE OL
Milli Piyango yılbaşı özel çekilişi bilet fiyatları ne kadar, kaç TL? 2020 - 2021 Çeyrek, yarım ve tam bilet fiyatı

Milli Piyango yılbaşı özel çekilişi bilet fiyatları merakla bekleniyordu. Adeta bir gelenek halini alan bu şans oyunu için biletlerin satışa çıkmasıyla beraber vatandaşlar araştırmalarına da başladı. Büyük ikramiyenin 100 Milyon TL olacağı bilinirken vatandaşlar Çeyrek, yarım ve tam gibi çeşitlerdeki biletlerini bayi ve online site üzerinden satın alabilecek. Peki, Milli Piyango yılbaşı özel çekilişi bilet fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte 2020 - 2021 Çeyrek, yarım ve tam bilet fiyatı…

MİLLİ PİYANGO YILBAŞI BİLET FİYATLARI NE KADAR? MİLLİ PİYANGO YILBAŞI İKRAMİYESİ KAÇ TL?

Her yılbaşında gerçekleştirilen Milli Piyango yılbaşı özel çekilişi için nefesler tutuldu. Milyonlarca vatandaş büyük ikramiyenin sahibi olabilmenin hayalini kurarken çekilişteki şanslı numaraları tahmin edebilmek istiyor. Bu kapsamda bilet fiyatları da gündemdeki yerini aldı…

YILBAŞI BİLET FİYATLARI 2021!

Milli Piyango İdaresi (MPİ) Tarafından 2021 Milli Piyango yılbaşı özel çekilişi bilet fiyatları

MPİ TAM BİLET

  • 100 Türk Lirası

MPİ YARIM BİLET

  • 50 Türk Lirası

MPİ YARIM BİLET

  • 25 Türk Lirası

2021 MİLLİ PİYANGO BÜYÜK İKRAMİYE NE KADAR?

31 Aralık 2020 tarihinde yapılacak olan canlı çekilişle şanslı numaraları belli olacak 2021 Milli Piyango yılbaşı özel çekilişin büyük ikramiye tutarı 100 Milyon Türk Lirası olarak duyuruldu.

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Milli Piyango yılbaşı özel çekilişi bilet fiyatları ne kadar, kaç TL? 2020 - 2021 Çeyrek, yarım ve tam bilet fiyatı
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