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verilecek mi? Misafirlikler, günler ve evde toplanmak yasaklandı mı?

olup olmadığı araştırılan konular arasında yerini alıyor. Başkan Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrası alınan kararları kamuoyu ile paylaştı. Bu konular arasında verilecek mi sorusunun yanıtı da yer alıyor. Koronavirüs salgını nedeniyle maske, mesafe ve temizlik kuralları gereğince her vatandaşın kendi evinde izole olması gerekirken belli saat dilimlerinde de sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Bu bağlamda; misafirliğe gidene ceza verilecek mi? Misafirlikler, günler ve evde toplanmak yasaklandı mı?

Giriş Tarihi: 30.11.2020 21:43 ABONE OL
Misafirliğe gidene ceza verilecek mi? Misafirlikler, günler ve evde toplanmak yasaklandı mı?

Koronavirüs önlem ve tedbirleri kapsamında sokağa çıkma yasağı belli saat dilimleri bazında ilan edildi. Hal böyle olunca çeşitli soruların yanıtları da araştırılır hale geldi. Bunlardan bir tanesi de misafirlik yasağı oldu. Peki; misafirliğe gidene ceza verilecek mi? Misafirlikler, günler ve evde toplanmak yasaklandı mı?

MİSAFİRLİK YASAĞI VAR MI?

Başkan Erdoğan şöyle açıkladı;

"Evlerde gün, mevlit, taziye, yılbaşı kutlaması gibi insanların bir araya geleceği etkinlikler yapılamayacaktır."

MİSAFİRLİK YASAĞI NERELERDE VAR?

KASTAMONU

Kastamonu'nun Tosya İlçesinde son günlerde vaka artışlarının komşuluk ilişkilerinin etkisinin fazla olduğu tespit edilince Kaymakam Deniz Pişkin, aile, akraba ve komşu ziyaretlerinin yasaklandığını açıkladı.

BARTIN

Bartın İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisinin koronavirüs tedbirleri kapsamında aldığı karar doğrultusunda ev ziyaretlerinin yasaklandığı kentte misafirliğe gittiği ve misafir kabul ettiği tespit edilen 5 kişiye 3 bin 150'şer TL cezai işlem uygulandı.

Ulus ilçesinde Jandarma ekiplerince gerçekleştirilen denetimlerde Hisar köyünde M.Y. isimli şahsın akrabası H.A.'nın evinde, H.Y. ve A.Y. isimli şahısların ise F.A.'nın evinde misafirlikte oldukları tespit edildi.

Jandarma ekiplerince İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi kararı gereği M.Y., H.A., H.Y., A.Y. ve F.A. isimli şahıslara 3 bin 150'şer TL olmak üzere toplam 15 bin 750 TL idari para cezası uygulandı.

KÜTAHYA

Kütahya'nın Pazarlar ve Hisarcık ilçelerinde Kasım ayı başı itibariyle misafirlik, akraba ziyaretleri yasaklanmıştı.

MİSAFİRLİK YASAĞI CEZASI NE KADAR?

İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi hane ziyareti yasağının uygulandığı illerde misafir olduğu ve kabul ettiği tespit edilen kişilere evde bulunan kişi başına 3 bin 150'şer TL ceza kesiliyor.


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Misafirliğe gidene ceza verilecek mi? Misafirlikler, günler ve evde toplanmak yasaklandı mı?
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