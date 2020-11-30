Motora zulalanmış halde 87 kilo eroin ele geçirildi

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri tarafından, alınan duyum ve yapılan istihbari çalışmalar sonucunda, bazı şahısların doğu illerinden temin ettiği yüklü miktardaki uyuşturucu maddeyi Kocaeli üzerinden İstanbul'a sevk edecekleri bilgisine ulaştı.

Yapılan teknik ve fiziki takip sonucu, takibe alınan bir yolcu otobüsü TEM otoyolu üzeri Kocaeli geçişinde durdurdu. Otobüs içerisinde detektör polis köpeği Alfa ile yapılan arama esnasında, motor kısmına tepki vermesi üzerine araç emniyet otoparkına çekilerek detaylı arama yapıldı. Arama esnasında, zemin altında motorun arka kısmına yapılan özel bir bölmede zulalanmış 168 paket halinde 87 kilo 150 gram eroin maddesi ele geçirildi. Olayla ilgili olarak 7 kişi gözaltına alınırken, geniş çaplı soruşturma başlattı.