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Namazda Fatiha’dan Sonra Besmele Çekilir Mi? Kılınırken Fatiha Suresinden Sonra Besmele Çekilir Mi?

İslam’ın ikinci şartı kılmaktır. Müslüman olan herkesin namaz kılmayı bilmesi gerekir. Farz olan ibadetlerden birisi olan namaz kılmak dinin en temel direği olarak da adlandırılır. Bu ibadeti yerine getirirken dikkat edilmesi gereken bazı önemli noktalar vardır. Fatiha’dan sonra besmele çekilir mi sorusu bu noktada birçok kişinin merak ettiği konudur. Peki, namaz kılarken Fatiha Suresinden sonra besmele çekilir mi?

Giriş Tarihi: 30.11.2020 16:42 Son Güncelleme: 30.11.2020 16:42 ABONE OL
Namazda Fatiha’dan Sonra Besmele Çekilir Mi? Namaz Kılınırken Fatiha Suresinden Sonra Besmele Çekilir Mi?

Müslüman alemi için namaz kılmak farz olarak buyurulmuştur. Hadis kaynaklarında yer alan bilgilere göre insanların mahşer günü ilk hesaba çekileceği husus farz namazları olacaktır. Bu nedenle bu ibadet dosdoğru yerine getirilmelidir. Namaz kılarken akıllara takılan birçok soru işareti bulunmaktadır. Fatiha'dan sonra besmele çekilir mi sorusu da onlardan birisidir. Namaz kılarken Fatiha suresinden sonra besmele çekilir mi? İşte konu hakkındaki tüm detaylar...

NAMAZDA FATİHA'DAN SONRA BESMELE ÇEKİLİR Mİ?

Sabah, öğle, ikindi, akşam ve yatsı olmaz üzere beş vakit farz namaz bulunur. Bunların dışında cuma namazı da farz namazdır. İnsanlığa farz olarak buyurulan namaz ibadeti en ciddi ve dosdoğru şekilde yerine getirilmelidir. Hadis kaynaklarında yer alana bilgilere göre mahşer gününde insanların ilk hesaba çekileceği husus farz namazlardır.

Namaz kılınırken birçok soru işareti ise akıllara gelmektedir. Özellikle namaza yeni başlayan kişiler Fatiha Suresinden sonra besmele çekilip çekilmediği konusunda araştırmalar yapar.

Namazda her rekâtın başında ve Sübhâneke'den sonra kırâata başlamadan önce besmele çekilir. Fâtiha'dan sonraki zamm-ı sûre için ise ayrıca besmele çekilmez (Zeylaî, Tebyîn, I, 112)

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