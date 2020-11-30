Ölümden dönen Covid hastası uyarıyı kendine görev edindi

Kocaeli Başiskele ilçesinde oturan, emlak ve gayrimenkul danışmanı Mahmut Eryiğit, bir süre önce rahatsızlandı. Hastaneye kaldırılan Eryiğit'in, yapılan testlerinde Covid-19'a yakalandığı tespit edilerek tedavisine başlandı. Ancak durumu ağırlaşan Eryiğit, 11 gün boyunca yoğun bakım servisinde bilinci kapalı olarak yattı. Hastalığı yenen ve evine dönen Mahmut Eryiğit, "Allahıma şükürler olsun. Ben sağlığıma kavuştum. Ancak bu iş, sadece basın kuruluşların uyarması, yetkililerin denetlenmesi ile olmayacak. Bizlerde vatandaş olarak her yerde maske, mesafe ve hijyen konusunda insanlarımızı uyarmalıyız. Bunu kendimize vazife edinmeliyiz " dedi.

"DİKKAT ETMEME RAĞMEN…"

Pandeminin başından bu yana oldukça dikkatli olduğunu, bütün kurallara tam riayet ettiğini ifade eden Eryiğit, "Ben o kadar dikkat etmeme rağmen, maske, mesafe ve hijyen kurallarına eksiksiz bir şekilde uymama rağmen bu virüsü kaptım. Demek ki en ufak bir tedbirsizlikte bu virüse yakalanılabiliyor. 1 ay önce rahatsızlandım. İlk yapılan testlerimde başka bir tanı konularak eve gönderildim. Ancak durumum daha fenalaştı. Çocuklarım beni hastaneye yetiştirdi. O anlarımı hiç hatırlamıyorum. Hastanede tamografi çekilince Covid'e yakalandığım ortaya çıkmış. Durumum ağır olduğu için yoğun bakıma alınmışım. Tam 11 gün uyutuldum. Sonra kendime geldim. Çok kötü bir deneyimdi. Öldüm öldüm dirildim. Evden hastaneye gitmeden önce rahatsız olduğum zamanda her gün iyileşmek için dua ediyordum. Yoğun bakımdan çıkıp bir süre daha hastanede tedavi görürken de çok zorluk çektim. Allah kimseye bu hastalığı vermesin." şeklinde konuştu.

"VAZİFE EDİNMELİYİZ"

Farkına varmadan hastalığı ailesine de bulaştırdığını söyleyen Eryiğit, "Allah bu hastalığı yurdumuzdan, dünyadan bir an önce def etsin inşallah. Aman ha sakın bana bir şey olmaz demeyin. Hastanede gözümü açtığımda dünyalar benim oldu. Çok şükür dedim. Elhamdülillah dedim. Çünkü hayat çok güzel. O sırada kendi kendime söz verdim. Buradan çıkıp eve gitmek nasip olursa bangır bangır bağıracağım. Gördüğüm her insanımıza, ben gördüm, ben yaşadım, siz benim durumuma düşmeyin. Maskelerinizi takın, mesafelerinize dikkat edin. Temizliğinize özen gösterin. Mümkünse evden çıkmayın. Hastanede bir şeyi daha çok iyi anladım. Bu sadece basın kuruluşlarının uyarması, güvenlik güçlerimizin denetimi ile olacak iş değil. Bu hastalıkta bizlere de görev düşüyor. Birbirimizi, sağlığımız için sürekli uyarmalıyız. Bunu kendimize vazife edinmeliyiz. Bu artık benim vazifem. Evden çıkmasam bile balkondan olsun. Kapıdan olsun sürekli uyarıp ikaz edeceğim. Ediyorum, çok şükür bölgemin insanları anlayışlı ve uyarılarımın hepimiz için olduğunu bilerek teşekkür dahi ediyorlar." dedi.

"ÖLENE KADAR SIRTIMDA TAŞIRIM"

Yaşadıklarını ve hastaneden çıktıktan sonra yaptıklarını anlatan Eryiğit; "Herşey bir tarafa Cumhurbaşkanımıza, Sağlık bakanımıza verdikleri mücadele için teşekkür ediyorum. Ancak sağlık çalışanları için ne yapsak az. İnanın onlara teşekkür edecek kelime söz bulamıyorum. İstesinler sırtımda ölene kadar taşırım. Tehlikeyi görerek, bilerek bizlere hizmet ediyorlar. Allah onlardan razı olsun. Çok şükür koku almaya, tat almaya başladım. En büyük hayalim gelip bahçemle ilgilenmek, bahçemden koklayarak mandalina yemekti. Allahıma şükürler olsun. Lütfen insanlarımız dikkat etsin." şeklinde konuştu.