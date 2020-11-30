Ramazan’da açılıyor

Taksim Meydanı'nda yapımına 17 Şubat 2017'de başlanan ve 43 yıldır hayali kurulan cami inşaatında sona yaklaşıldı. 2019'da kaba inşaatı tamamlanarak ince işçiliğe geçilen caminin pencere camları geçtiğimiz günlerde takılmıştı. 61 metre yüksekliğindeki 2 minarenin şerefeleri de tamamlandı. Mimarlığını Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin mimarı Şefik Birkiye ile Selim Dalaman'ın yaptığı ve 2 bin 482 metrekarelik alanda inşaatı devam eden cami, yüzde 95 oranında tamamlandı. Cami girişine, "Muhakkak ki namaz, müminlere vakitleri belirli bir farzdır" yazılı kitabe yerleştirildi.Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, inşası devam eden camide incelemelerde bulundu. Caminin, Ramazan ayında ibadete açılacağını, ilk namazın ve teravihin burada kılınacağını söyleyen Yıldız, "İnşaatın dış cephe çalışması yüzde yüz tamamlandı. İç kısım çalışmaları için hat kısımları hazırlanıyor. Tavan ve kubbenin ince işçilik ve süslemeler yapılacak. Bir ay önce Cumhurbaşkanı ile yapılan ziyaret sonrasında ana kapıdaki kitabenin montajı yapıldı" dedi.Yıldız'ın verdiği bilgilere göre, caminin kapalı ibadet alanında 2 bin 250 kişi aynı anda namaz kılabilecek. Dış avluda cenaze namazı kılabilecek kişi sayısı ise 2 bin 400. Kadınlar için 465 metrekarenin ayrıldığı projede, 620 kadın bir arada namaz kılabilecek. Caminin açık ibadet alanındaysa 700 kişi namaz kılabilecek. Caminin birinci bodrum katında çok amaçlı salon, abdesthane, dijital İslam kütüphanesi ve aşevi yer alıyor. Zemin ve birinci katta ise ibadet alanları, ziyaretçi dinlenme alanları ile vakıf merkezi yer alacak. Yaklaşık 15 bin metrekare kapalı alana sahip yapının 10 bin metrekaresi otopark, 5 bin metrekaresi ise cami, kültür merkezi ve vakıf merkezi olacak.TAKSİM Camisi'ne ilişkin mevcut bazı teknik bilgiler şöyle: Zemin kat ve 1. kat namaz alanlarının duvar, kolon ve tavan, kubbe iç yüzeyleri doğal taş kaplama, modüler prekast panellerden yapıldı. Zemin katta prekast ve pencere montaj çalışması ve ana kubbe montajlarına geçildi. Ahşap kaplama, tavan ve duvar kaplamaları imalat hazırlık sürecindeki sahada alt ana taşıyıcı çelik konstrüksiyonları tamamlandı. Zemin kat namaz alanı halı altı tozmaz yüzeyli kaplama betonu yapıldı. Dış cephe kaplama işi komple tamamlandı. Otoparklar da tavan boyaları yapıldı, duvar sıvaları yapıldı, otopark taban epoksy yüzey kaplama altı özel yüzeyli beton dökümü tamamlandı.