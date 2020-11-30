Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi’nde hummalı çalışma

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi'nde hummalı bir çalışma yürütüldüğünü belirterek, millet bahçesinin sağlıklı ve nitelikli vakit geçirmek isteyenlerin vazgeçilmez adresi olacağını söyledi.

Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi'nde 1 milyon 260 bin metrekare büyüklüğünde olacağını ve 1 milyon metrekaresinin tamamen yeşil alan ve sosyal donatılarla donatılacağını belirten Başkan Memduh Büyükkılıç, bunun için hummalı bir çalışma sürdürdüklerini belirtti.

TÜRKİYE'NİN EN BÜYÜK MİLLET BAHÇESİ OLACAK

Türkiye'nin en büyük, dünyanın sayılı şehir parklarından birisi olacak olan Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi'nde çevreyle ilgili unsurlar ile yeşil koridorların ve insana ait tüm sosyal donatıların en ince detayına kadar düşünülüp, projelendirildiğini ifade eden Başkan Büyükkılıç;"Lider şehrimizle ilgili yaptığımız projeler, yatırımlar ve hizmetlerin tamamında Sayın Cumhurbaşkanımızın desteğini hep gördük, görmeye de devam ediyoruz. Şehrimizin göbeğini yemyeşil hale getirecek millet bahçesi projesi 'yeşil' anlamında sözde değil özde çalışmalarımızın da bir örneği olacak" dedi.

MİLLET BAHÇESİ İLE İDEAL KENT SINIRLARININ ÜZERİNE ÇIKILACAK

Başkan Büyükkılıç, Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) 'ideal kent' tanımlamasında kişi başına düşen yeşil alan miktarının yaklaşık 10 metrekare olarak kabul edildiğini ve Kayseri'nin halen 10 metrekare olan kişi başına düşen yeşil alan miktarının "Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi"nin tamamlanması ile birlikte ideal kent standartlarının üzerine çıkaracağına işaret ederek, "Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi, Kayseri'nin yeni akciğerleri olacak" ifadesini kullandı.

MİLLET BAHÇESİNE 19 BİN AĞAÇ DİKİLECEK

Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi'nde biyolojik göletlerin yanı sıra 19 bin ağacında dikileceğini ifade eden Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç; "1 milyon metrekare alanın tamamı yeşil olacak, bünyesindeki biyolojik gölet, yaya ve bisiklet yolları, etkinlik alanları gibi onlarca unsurla hemşerilerimizin keyifli vakit geçirip, dinlenebileceği, bir alan haline gelecek. Toplam alan 1 milyon 260 bin metrekare, toplam yeşil alan 1 milyon metrekare, biyolojik gölet 37 bin metrekare, etkinlik alanı 62 bin metrekare, mevcut ağaç sayısı 6 bin 150'dir. Millet bahçesine dikilmesi planlanan ağaç sayısı 19 bin, bisiklet yolu 5,5 kilometre, koşu-yürüme parkuru 5,5 kilometre, çocuk oyun alanı 20 adet, spor sahası 16 adet, yapı alanı 6 bin 900 metrekare olacak. Alanda, etkinlik çayırı, biyolojik gölet, mesire alanı, yaya-bisiklet yolları, sağlıklı yaşam merkezi, çocuk oyun alanları, spor alanları, Mimarsinan Kültür Merkezi, meydanlar, müze, WC, Mescit, drone-maket uçak pisti, özel çiçek bahçeleri, evcil hayvan eğitim alanı, yeşil labirent parkı, koşu-bisiklet parkurları, panayır alanı, atv parkuru, paintball alanı, kaykay pisti, veledrom, büfe-satış birimleri ve dünya mutfakları yer alacak" diye konuştu.