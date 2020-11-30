İstanbul Emniyeti'nin "Parada Sahtecilik" soruşturması Sultanbeyli İlçesi'ne bağlı olan Battalgazi Mahallesi üzerinde bulunan bir benzin istasyonunda açıldı.

Sahte paraları bastılar! Piyasaya sürerken yakalandılar! | Video

İddialara göre; benzin istasyonuna gelen araç içerisindeki bir kişi benzin aldı ve çalışanlara 100 lira sahte para vererek kaçtı. İstanbul Polisi soruşturma başlattı. 25 farklı güvenlik kamera görüntüsü incelendi. Arabayı bulan polisler dört şüpheliyi yakaladı. Şüpheli S.Y..'nin üzerinden 200 lira sahte para çıktı. S.D., sahte parayı B.D. adlı kişiden aldığını ve yeniden görüşme yaparak; olduğu yere getirtebileceğini söyledi.

B.D., İstanbul Sultanbeyli'de bulunan bir AVM içerisindeki buluşma noktasına geldi. 14 bin lira sahte parayı dört bin liraya satmaya hazırlanan B.D. ile yanında bulunan iki arkadaşı Y.İ. ve A.S. de gözaltına alındı. Şüphelilerin araçlarında yapılan aramalarda 14 bin lira sahte para ele geçirildi. Paraları onlara temin eden T.K. ve piyasaya sürdüğü saptanan M.D. de yakalandı. T.K.'nın üzerinde 300 lira sahte para, M.D.'nin üzerinde ise 50 bin lira sahte para ele geçirildi. Beş çete üyesi tutuklandı.