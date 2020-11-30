Şanlıurfa’da yangın!

Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde bir apartmanın en üst katında çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangın Haliliye ilçesi İmam Bakır mahallesinde meydana geldi. Edilen bilgilere göre İmam Bakır mahallesinde bulunan dört katlı bir apartmanın en üst katından henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. yangını fark eden aile itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri binanın en üst katında çıkan yangına müdahale etti. Yangın kısa sürede kontrol altına alınırken evde birçok eşya kül oldu. Yangın ile ilgili soruşturma başlatıldı.