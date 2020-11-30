Şanlıurfa’daki dört günlük yoğunlaştırılmış denetim verileri açıklandı

İçişleri Bakanlığı genelgesiyle Şanlıurfa İlinde 26-27-28- ve 29 Kasım 2020 tarihlerinde pazar yerleri, alışveriş merkezleri ve toplu ulaşım araçlarına yönelik yoğunlaştırılmış koronavirüs denetimleri, 3 bin 967 personelden oluşan 1031 ekiple gerçekleştirildi. Toplu taşıma araçlarında HES kodu sorgulaması, maske ve yolcu kapatisesi sınırlaması tedbirlerinin incelendiği denetimler kapsamında 2 bin 177 toplu taşıma aracı kontrol edilirken, 1 araca kural ihlali nedeniyle 900 TL idari para cezası uygulandı.

Virüs bulaşma riskinin en yüksek olduğu alanlardan pazar yerlerine yönelik tedbir kararları ile her pazar yerine yerel yönetimler tarafından bir sorumlu atanırken, pazar yerlerine girişlerde dezenfektan kullanımı için de tedbirler alındı. Dört gün boyunca 93 pazar yerinde sürdürülen yoğunlaştırılmış denetimlerde, pazar yerlerine maskesiz girilmesine kesinlikle müsaade edilmedi.

Yoğunlaştırılmış denetimler kapsamında 11 alışveriş merkezindeki iş yerlerini de mercek altına alan denetim ekipleri, umuma açık alanlarda maske takma zorunluluğuna uymadığı tespit edilen 285 kişiye de toplam 255 bin 600 lira idari para cezası uyguladı.

21 Kasım 2020 tarihinden itibaren başlayan hafta sonları sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ettikleri belirlenen 286 kişiye toplam 837 bin 900 lira idari para cezası uygulandı.

RUTİN DENETİMLER DEVAM EDİYOR

26-29 Kasım 2020 tarihlerinde ülke genelinde uygulanan yoğunlaştırılmış denetimler dışında, Şanlıurfa Valiliği koordinesinde salgının başladığı ilk günlerden itibaren devam eden rutin denetimler kapsamında ise, son 24 saatte 1629 personelden oluşan 554 ekip görev aldı. Son 24 saatte 2 bin 184 işyeri ve alan denetimi yapan ekipler, 20 işyeri ve bir kişi hakkında kanuni işlem yaparak 13 bin 500 lira idari para cezası uyguladı. Maske ve sosyal mesafe denetimlerinde ihlal tespiti yapılan 58 kişiye 900'er lira idari para cezası uygulandı. İzolasyon denetimlerini de tek tek adreslere giderek kontrol eden ekipler, tedbirleri ihlal ettikleri tespit edilen 5 kişi hakkında 15 bin 750 Türk lirası ceza yazdı. Salgınla mücadelede vatandaşlara her an danışmanlık ve destek hizmetleri sağlayan çağrı merkezi, son 24 saatte bin 767 çağrıya cevap verirken, 245 vatandaşa mobil sağlık hizmeti ulaştırılmasını sağladı.