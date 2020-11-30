Siirt'te 3 bin 500 yıllık tarihi Akabe yolunda doğa yürüyüşü yapıldı

Siirt Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğünce organize edilen yürüyüşe, Siirt Valisi ve Belediye Başkan Vekili Osman Hacıbektaşoğlu, eşi Güney Hacıbektaşoğlu, Cumhuriyet Başsavcısı Muhammed Yasin Başbay, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Uğur Ertekin, Siirt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nihat Şındak, İl Emniyet Müdür Yardımcısı Hasan Tuğan İl Genel Meclis Başkanı Cangir Bayram katıldı.

Siirt E Tipi Kapalı Cezaevi önünde başlayan yürüyüş, 3 bin 500 yıllık Akabe Yolu'nun geçilmesinin ardından, Botan Çayı Ilısu Baraj Gölü kenarında son buldu.

Vali Hacıbektaşoğlu, Milli park ilan edilen Botan vadisinin eşsiz doğa güzelliklerinin yanı sıra, 3 bin 500 yıllık tarihi "Akabe yolu"nu ve bölgedeki tarihi değerleri turizme kazandırılacağını belitti.

Akabe Yolu'nun önemli bir tarihi alan olduğuna işaret eden Vali Hacıbektaşoğlu, "Bu vadide eşsiz doğa güzellikler var. Bunları hem keşfediyoruz, hem de sağlıklı bir hayatın parçası haline getirmiş oluyoruz. Botan Vadisi'ndeki tarihi yapıların, halen ayakta durmasının geçmişte bu bölgede çok önemli medeniyetlere ev sahipliğini yaptığının göstergesidir." dedi.

Vali Hacıbektaşoğlu, Botan Vadisinde, yaban hayatı ve endemik bitki çeşitliğine de dikkat çekerek, muhteşem kanyonların yanı sıra Yamaç paraşütü ve doğa yürüyüşünün yapılabileceği çok güzel alanların olduğunu sözlerine ekledi.

Vali Hacıbektaşoğlu ve beraberindeki heyet daha sonra Akabe yolu üzerinde bulunan Sarnıç, tarihi gözetleme kulesi, mağaralar gibi tarihi yapılarda incelemelerde bulundu.

Siirt'teki Akabe; Milattan Önce 3.500 yıllarında burada hüküm süren Asurlular tarafından yapılmıştır. Siirt Akabesi, Siirt ve Doğu Anadolu'yu Mezopotamya ve Suudi Arabistan yarımadasına bağlayan önemli geçitlerden birisidir. Dünyada 3 tane olan Akabe'nin bir tanesi Suudi Arabistan yarımadasında Peygamber Efendimizin de hayatında geçen Akabe Biatı olarak bilinen yerdir. Diğeri Hindistan yarımadasında yer almaktadır.