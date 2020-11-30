Kitapsever birkaç gönüllü arkadaşın 2 yıl önce bir araya gelerek köy çocukları için ne yapabiliriz diye yola çıktıkları 'Sırtımdaki Kütüphane' Projesi yüzlerce gönüllü sayesinde kırsaldaki binlerce çocuğu kitaplarla buluşturdu.

Gönüllü 6 gencin bir köy ziyaretiyle başlayan proje kapsamında hayırsever vatandaşlardan topladıkları kitapları çantalarına doldurarak bazen bisikletle, bazen yaya, bazen otostopla kırsaldaki çocuklara ulaştırıyorlar.

Gönüllü gençler ile başlayan proje bugün 6 ilde 95 gönüllüye ulaştı. Gönüllüler arasında üniversite öğrencileri, müzisyenler, öğretmenler ve birçok farklı meslek alanından kişiler yer alıyor.

Köydeki çocuklara kitapları hediye eden gönüllüler, yeteneklerine göre okuma sonrası yanlarında getirdikleri tablet ve bilgisayarlarla bazen robotik kodlama eğitimi, bazen enstrümanlarla mini bir konser, bazen de çocukların hayalleri ile ilgili sohbetler gerçekleştiriyor.

2 YILDA 6 BİN 240 ÇOCUK KİTABA KAVUŞTU

Proje aracılığıyla boş zamanlarında kırsala inen gönüllüler ve kitap bağışlayıcıları sayesinde 6 bin 240 çocuğa kitaplar ulaştı, 2 farklı köy okuluna kütüphane kuruldu. Sırtımdaki Kitap Proje Koordinatörü Mehmet Bilir, gönüllüler Bişenk Üstek ile Abdulbaki Baran proje kapsamında hafta sonu bağışçılardan topladıkları kitapları çantalarına doldurup yaya olarak Şırnak merkeze bağlı Afet Konutları bölgesine giderek çocuklara kitaplar hediye etti.

Bilir; "Bundan 2 yıl önce gönüllü bir arkadaş grubuyla bir araya gelip 'Köy çocukları için ne yapabiliriz?' deyip tartıştığımızda ortaya çıkan bir fikirdi bu. Bugün itibari ile 2 sene önce çıktığımız yolda şuan 6 ilde 100'den fazla gönüllü ile 6 bin 200 çocuğumuza ulaştık. 6 bin 200 çocuğumuz şuan kitaplarını okuyor. Projenin amacı çocuklara okuma alışkanlığı edindirmek. Kitapları sevdirmek. Çünkü biz bu arkadaş grubu olarak kitapları seviyorduk. Çocuklar için ne yapabiliriz derken en iyi yapabildiğimiz işi yapalım dedik. Kitap okuyoruz o zaman kitap okutalım. Kitap okumayı aşılayalım dedik. Daha sonra arkadaş kitlemiz ve bağışçılarımız sayesinde bu proje ilerliyor. Biz yerel de kendi imkanlarımız dahilinde araştırmalar yapıyoruz. Bağışçılarımızı buluyoruz. Bağışçılarımızdan aldığımız kitapları kırsaldaki çocuklarımıza ulaştırıyoruz. Biz bu sayede aslında gönülleri bulaştırmış oluyoruz" dedi.

PANDEMİ ETKİNLİKLERİ DE ETKİLEDİ

Koronavirüs pandemisinden dolayı birçok etkinliklerine kısıtlama getirdiklerini belirten Bilir; "Pandemiden önce buraya sağlıkçı arkadaşlarımız geliyordu. Teknoloji alanında çalışan arkadaşlarımız geliyordu. Üniversite öğrencileri geliyordu. Pandemiden önce bilişim hocalarımızla beraber 1 saat kitap okuyorduk daha Sonra kodlama eğitimleri yapıyorduk. Getirdiğimiz tablet ve bilgisayarlar ile. Maalesef pandemi süreci ile beraber çocuklarla çok fazla yakınlaşmamak adına artık tabletleri getirmiyoruz. Sadece kitap okuyabiliyoruz. Müzik gruplarımız geldiğinde onlarla beraber gitar çalıp, şarkı söyleyebiliyorduk. Şuanda sadece kitap okuyoruz. Çocuklar okula gitmedikleri için çok sıkılıyorlar. Bizde bu süreci değerlendirmek için sahadayız. Böylesi güzel bir günde böylesi bir yerde bulunmaktan sonra derece mutluyuz" dedi.

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi İngilizce Çevirmenlik Bölümü Öğrencisi Bişenk Üstek; "Gönüllü olarak geldim buraya. Arkadaşlar bir kitap projesi var dediler. Bende çocuklarımız ne kadar çok kitap okursa, kültürleri gelişirse daha çok okumak isterler diye buna gönülden geldim. İyiki de geldim. Çocukların gözlerindeki o ışıltıyı gördükten sonra inşallah bir daha yine geliriz. Arkadaşlarımdan istiyorum ki okumadıkları kitapları kenara attıkları bütün kitapları bize yollamalarını istiyorum. Çünkü onlar okuyup kenara koydular ama burada halen okumamış bir sürü çocuk var" dedi.

7'inci sınıf Öğrencisi Yıldız Doğru; "Bugün abilerimiz ve ablalarımız bize geldiler. Ve bize hediye olarak kitap verdiler. Bizde kitap okumayı çok seviyoruz. Onlara çok teşekkür ediyoruz. hikaye okumayı bence herkes sevmeli ve herkes okumalı. Hikaye okudukça düşüncelerimiz gelişir" dedi.

Öğrenci Sinan Yılmaz; "Zaten kitap okumayı çok seviyorum. Abilerimiz geldi bize kitap hediye ettiler. Çok sevindik. Mutlu olduk. Beraber okuduk. bir daha gelmelerini istiyoruz" şeklinde konuştu.