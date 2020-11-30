Sivas Belediyesi'nden ihtiyaç sahibi ailelere 500'er lira yakıt yardımı

Sivas Belediyesi, bölgesindeki ihtiyaç sahibi ailelere soğuk kış günlerinde destek olmak amacıyla çalışma başlattı.

Belediyenin Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü vasıtasıyla, ihtiyaç sahibi ailelere 500 Türk lirası yardım yapılması kararlaştırıldı. Yardımlarını alacak olan ailelerde belli kriterler aranacak. Önümüzdeki kış aylarını kapsayan yakacak yardımı için Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından verilen form doldurulacak. Müracaatlar, 30 Kasım ile 11 Aralık 2020 tarihleri arasında Belediye Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğüne yapılacak.

AİLELERE 500 LİRA NAKİT DESTEK

Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğünü ziyaret eden Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, burada yaptığı açıklamada, Sivas'ın kış memleketi olduğunu, ihtiyaç sahibi aileleri belediye olarak yalnız bırakmayacaklarını söyledi. İhtiyaç sahibi her aileye 500'er lira nakit yardım yapacaklarını belirten Başkan Hilmi Bilgin; " 30 Kasım ile 11 Aralık arasındaki müracaatlarla birlikte komisyonumuzun belirlediği kriterlere uyanlara yardımda bulunacağız. Bir sayı belirlemedik. Kriterlere uyan herkese Ocak ayı itibariyle 500 TL nakdi yardımları yapmaya başlayacağız. İçişleri Bakanlığı genelgesi ile iş yerleri kapatılan esnaflara 1000 TL nakdi yardımda yaptık. Mart ayında başlayan pandemi süreciyle birlikte Sivas Belediyesi olarak vatandaşlarımızı bu zor süreçte yalnız bırakmamak adına sosyal belediyecilik gereği birçok yardımda bulunduk" dedi.

ÖĞRENCİLE 4 BİN TABLET

Başkan Bilgin, dar gelirli öğrencilerin eğitime yardımcı olmak adına kırtasiye yardımında da bulunduklarını belirterek; "Uzaktan eğitime destek olmak eğitimde fırsat eşitliğini sağlamak adına ilimiz merkez de yaklaşık 4 bin öğrencimize tablet dağıtımına başladık. Dağıtımı bu hafta tamamlayacağız" diye konuştu.