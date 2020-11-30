Sivas'ta tarihi dokuya uygun simit stantları hizmette

Sivas'ta İstasyon Caddesi, Atatürk Caddesi, Bankalar Caddesi, Yeni Cami önü gibi tarihi mekanların ağırlıklı olduğu alanlarda faaliyet gösteren simitçiler için belediye tarafından 16 araç yaptırıldı. Kent Meydanındaki simitçileri ziyaret eden Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, simitçilere arabaların yanı sıra önlük ve şapka da hediye etti

"SİMİTLER DAHA HİJYENİK ORTAMDA SATILACAK"

Hijyenik ortamda şehrin kültürüne yakışır bir hizmeti hayata geçirdiklerini belirten Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin; "İçerisinde bulunduğumuz Tarihi Kent Meydanımız Türkiye'de sayılı meydanlardan bir tanesi. Bu tarihi dokuya uygun simit arabalarını şehrimizde simit satışı yapan esnaflarımıza hediye ediyoruz. İçinde bulunduğumuz pandemi döneminde en dikkat etmemiz gereken nokta hijyen, bu amaçla simitçilerimize steril ve hijyenik bir ortamda simitlerini satabilmeleri için bu projeyi hayata geçirdik. Tabi bu anlamda simitçilerimize de büyük görevler düşüyor. Maske mesafe ve hijyen kurallarına dikkat etmelerini istiyoruz. Şapkalarını maskelerini takıp önlüklerini giyecekler ve vatandaşımıza hizmet edecekler. Amacımız şehrimizin kimliğini bozmadan şehrimize değer katan işlerle imza atmak" diye konuştu.