SON DAKİKA: 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı saatleri değişti mi? 65 yaş ve 20 yaş sokağa çıkma yasağı hafta içi de var mı?

Son dakika haberi… Başkan Erdoğan kritik Kabine Toplantısı sonrası 20 yaş altı ve 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı ile ilgili açıklamalarda bulundu. Bilindiği üzere bu yaş grubu vatandaşların belli gün ve saat dilimlerinde dışarı çıkma izinleri bulunuyordu. Başkan Erdoğan, bu yaş grubu vatandaşlarını ilgilendiren açıklamalara, toplantı sonrası yer verdi. Bu bağlamda; 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı saatleri değişti mi? 65 yaş ve 20 yaş sokağa çıkma yasağı hafta içi de var mı?

20 YAŞ ALTI VE 65 YAŞ ÜSTÜ SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI SAATLERİ!

Başkan Erdoğan'ın son dakika açıklamaları şu şekilde;

65 yaş üstü ve 20 yaş altı toplu taşıma araçlarını kullanamayacaklardır. Umumi Hıfzıssıhha Kurulları illerdeki taşıma hizmetlerinde salgının yayılmasına yol açan aksaklıkları gidermek için gereken tedbirleri alacaktır.