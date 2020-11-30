SON DAKİKA: 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı saatleri değişti mi? 65 yaş ve 20 yaş sokağa çıkma yasağı hafta içi de var mı?

Son dakika haberi… Başkan Erdoğan kritik Kabine Toplantısı sonrası 20 yaş altı ve 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı ile ilgili açıklamalarda bulundu. Bilindiği üzere bu yaş grubu vatandaşların belli gün ve saat dilimlerinde dışarı çıkma izinleri bulunuyordu. Başkan Erdoğan, bu yaş grubu vatandaşlarını ilgilendiren açıklamalara, toplantı sonrası yer verdi. Bu bağlamda; 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı saatleri değişti mi? 65 yaş ve 20 yaş sokağa çıkma yasağı hafta içi de var mı?
Başkan Erdoğan'ın son dakika açıklamaları şu şekilde;
65 yaş üstü ve 20 yaş altı toplu taşıma araçlarını kullanamayacaklardır. Umumi Hıfzıssıhha Kurulları illerdeki taşıma hizmetlerinde salgının yayılmasına yol açan aksaklıkları gidermek için gereken tedbirleri alacaktır.
20 YAŞ ALTI SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI SAATLERİ NELER?
Koronavirüste 3. zirve yaşanırken vaka oranları git gide artıyor. Bu kapsamda yayımlanan genelgede de yeniden 20 yaş altı ve 65 yaş üstüne kısıtlama getirildi. 20 yaş altı (01.01.2001 tarihi ve sonrasında doğanlar) gün içerisinde 13:00 ile 16:00 saatleri arasında sokağa çıkabilecek olup bu saatler dışında ise belirtilen yaş gruplarındaki vatandaşların sokağa çıkmaları kısıtlanacaktır.
65 YAŞ ÜSTÜ SOKAĞA ÇIKMA SAATLERİ
Tüm illerde 65 yaş ve üzeri kişiler gün içerisinde 10.00-13.00 saatlerinde dışarı çıkabilecek. Yayınlanan genelgeye göre 1 Ocak 2001 ve sonrasında doğan 20 yaş altı bireyler de gün içerisinde 13.00-16.00 saatlerinde sokağa çıkabilecek. Bunun dışındaki saatlerde bu yaş gruplarında kısıtlama olacak.