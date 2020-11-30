Son Dakika Haberleri: 65 yaş sokağa çıkma yasağı saatleri ne zaman, değişiyor mu? 65 yaş üstü seyahat yasağı gelecek mi?

'Kabine toplantısı ne zaman?' sorusu, son 1 haftanın en çok araştırılan konularından biriydi. Bilim Kurulu tavsiye kararlarının görüşüleceği kabine toplantısı sonrası Erdoğan, ulusa seslenecek. Kabinenin gündemindeki maddeler arasında 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı saatleri ve kapsamı yer alıyor. Peki, 65 yaş sokağa çıkma yasağı saatleri değişecek mi, kabine toplantısından ne gibi kararlar bekleniyor? İşte, 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı hakkında tüm merak edilenler...
65 YAŞ ÜSTÜ SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI SAATLERİ: 65 YAŞ ÜSTÜ YAŞLILAR SAAT KAÇTA DIŞARI ÇIKABİLİR?
20 yaş altı ve 65 yaş üstü vatandaşlara uygulanan sokağa çıkma yasağı genelgesine göre; 81 ilde uygulanan kısıtlama hafta içi ve hafta sonu fark etmeksizin her gün geçerli kılındı. Öte yandan genç ve çocukların 13.00 ve 16.00 saatlerinde dışarı çıkabileceği biliniyor. Bugün gerçekleştirilecek kabine toplantısında, bu saatler değişebilir!
İşte, 65 yaş üstü ile ilgili muhtemel senaryolar...
65 YAŞ ÜSTÜ SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI SAATLERİ NASIL?
İçişleri Bakanlığı, 81 il valiliğine gönderdiği genelge ile 65 yaş ve üzeri ile 20 yaş altına getirilen kısıtlamanın detaylarını paylaştı. Bakanlığın yayınladığı genelgeye göre, 65 yaş ve üzeri vatandaşlar 10.00 ila 13.00 saatleri, 20 yaş altı vatandaşlar, 13.00 ila 16.00 saatleri arasında sokağa çıkabilecek.
Geçtiğimiz gün Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından millete seslenen Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yeni kısıtlamalara ilişkin açıklamalarda bulundu. Erdoğan şunları söyledi;
"Halen 65 yaş üstü için uygulanan belirli saatlerde sokağa çıkma uygulaması, çalışanlar hariç olmak üzere 20 yaş altına da teşmil edilecek. Alışveriş merkezleri, marketler, berber ve kuaförler gibi işletmelerin çalışma süreleri saat 10.00 ile 20.00 arası olarak sınırlanacak. Sinemalar, sektörün talebine de uygun şekilde yıl sonuna kadar kapalı kalacak."
65 YAŞ ÜSTÜ SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI SAATLERİ NE ZAMAN, KISITLAMA HAFTA İÇİ VAR MI?
İçişleri Bakanlığı'nın genelgesine göre 65 yaş üstü için sokağa çıkma kısıtlaması yeni bir genelge gelene kadar her gün olacak. Hafta içi ve hafta sonu kısıtlamalar devam ediyor. Yani 65 yaş ve üstü ile 20 yaş altının kısıtlaması devam ediyor.
Buna göre 65 yaş üstü gün içerisinde sadece 10:00-13:00 arasında dışarı çıkabilecek, diğer tüm saatler sokağa çıkamayacak. Konuya ilişkin güncel bilgiler geldikçe haberimizde yer alacaktır.
65 YAŞ ÜZERİ VE 20 YAŞ ALTINA GÜN SINIRLAMASI
Son olarak gündemdeki tedbirlerden biri risk grubunda olan 65 yaş üstü ve 20 yaş altı vatandaşlara uygulanan kısıtlama. Bu grubun her gün dışarı çıkabildiği 3 saatlik sürenin azaltılması ya da gün bazında kısıtlanması bekleniyor.