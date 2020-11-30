Son dakika: Esenyurt'ta hırsızların yaptıkları şoke etti!

Sokak üzerindeki esnaflardan Erdinç Işık, "Geçen geldiler, burada gezip dolandılar. Kamera kayıtlarında hepsi var zaten onları da verdik. Gece de girdiler dükkana. Patlatıyorlar kepenkleri, giriyorlar içeri. Ondan sonra yine geliyorlar. Yine arka tarafı patlatıyorlar. Hep 1 gün arayla oluyor. Kamera kayıtlarının hepsi poliste" şeklinde konuştu.





"SİLAH GÖSTERİYORLAR, CAMI TAŞLIYORLAR



Sokak sakinlerinden Ali Yusuf Sarıyer ise, "Burayı kırmakla uğraşırken, 1 saat uğraşıyorlar. Üstteki amca da müdahale ediyor. Bu sefer de silah gösteriyorlar, camı taşlıyorlar" dedi.