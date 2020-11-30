SON DAKİKA HABER - 20 yaş altı ve 65 yaş üstü için toplu taşıma yasaklandı mı? 20 yaş altı ve 65 yaş üstü otobüse binebilir mi?

Son dakika haberi… Başkan Erdoğan, 20 yaş altı ve 65 yaş üstü vatandaşlar ile ilgili yeni kararların alındığını duyurdu. Bu açıklamanın ardından bu yaş grubundan vatandaşlar konu ile ilgili araştırmalarına başladı. Peki; 20 yaş altı ve 65 yaş üstü otobüse binebilir mi? 20 yaş altı için toplu taşıma kullanmak yasak mı?
Başkan Erdoğan'ın son dakika açıklaması şu şekilde;
65 yaş üstü ve 20 yaş altı toplu taşıma araçlarını kullanamayacaklardır. Umumi Hıfzıssıhha Kurulları illerdeki taşıma hizmetlerinde salgının yayılmasına yol açan aksaklıkları gidermek için gereken tedbirleri alacaktır.
20 yaş altı toplu taşıma otobüs metrobüs kullanabilir mi?
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Daha önceki genelgelerde belirtilen istisnalar hariç, 65 yaş üstü ve 20 yaş altı, toplu taşıma araçlarını kullanamayacak."
20 YAŞ ALTI VE 65 YAŞ ÜSTÜ TOPLU TAŞIMA YASAĞI VAR MI?
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen kabine toplantısının ardından açıklamalarda bulundu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadeleye ilişkin," Nice mücadelelerden alnının akıyla çıkan Türkiye, salgın karşısında verdiği mücadeleyi de Allah'ın izniyle mutlaka kazanacaktır." ifadelerini kullandı.
50 kişiden fazla çalışanı olan iş yerlerinde, iş yeri hekiminin gözetiminde mevcut iş sağlığı ve güvenliği uzmanı veya belirlenen bir personelce salgın tedbirlerinin uygulaması sıkı şekilde denetlenecek. Daha önceki genelgelerde belirtilen istisnalar hariç, 65 yaş üstü ve 20 yaş altı, toplu taşıma araçlarını kullanamayacak."
Erdoğan, koronavirüs tedbirlerinin İçişleri Bakanlığı genelgesiyle düzenleneceğini ve salı gününden itibaren uygulanacağını bildirdi.